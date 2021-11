Česko si bere za vzor Bavorsko, to hodlá ještě přitvrdit. Některé nemocnice už hlásí plnou kapacitu

Po úterním rekordním počtu nově odhalených případů nákazy covidem-19 se česká vláda rozhodla zatáhnout za záchrannou brzdu a inspirovat se takzvaným bavorským modelem, který počítá s omezeními hlavně pro neočkované. Samotné Bavorsko přitom už nyní míří k dalšímu zpřísnění, sílící čtvrtá vlna se totiž promítá i na stavu tamních nemocnic. Část z nich odkládá plánované operace, a některé dokonce posílají první pacienty do Itálie. Mnichov 6:15 19. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Bavorsku dostalo obě dávky vakcíny zatím 65 procent obyvatel, o zhruba dva procentní body tak zaostává za celoněmeckým průměrem | Zdroj: Reuters

Ještě do začátku tohoto týdne si obyvatelé Bavorska mohli zajít na večeři do restaurace nebo se ubytovat v hotelu, pokud měli v ruce negativní výsledek PCR testu. Teď už jim ale nestačí ani to.

Bavorský premiér a šéf Křesťansko-sociální unie Markus Söder v úterý oznámil další zpřísnění protikoronavirových restrikcí, podle kterých mají vstup do restaurací či hotelů nově dovolen pouze lidé s platným certifikátem o očkování.

„Nakonec to skončilo takto, tedy jakýmsi lockdownem pro neočkované. Jinak to ani být nemůže,“ prohlásil Söder a opětovně vyzval veřejnost, aby se nechala očkovat proti covidu-19. „Pokud by byli všichni očkovaní, byla by naše situace snadnější,“ dodal s tím, že jde o možná poslední šanci zavést účinná opatření, ještě než se situace stane zcela nekontrolovatelnou.

Vedení spolkové země ležící u hranic s Českem se rozhodlo pravidla pro neočkované zpřísnit v den, kdy sedmidenní průměr nově infikovaných na 100 tisíc obyvatel v Bavorsku činil 525,7 – to bylo o zhruba o 220 víc než hodnota platná pro celé Německo. Bavorsko totiž společně se Saskem a Durynskem patří mezi tři aktuálně nejpostiženější spolkové země.

V současné době se tak život v Bavorsku do velké míry řídí podle takzvaného pravidla 2G. Za kulturou, sportem nebo do rekreačních zařízeních se tak dostanou pouze očkovaní (geimpft) nebo lidé, kteří v uplynulých šesti měsících covid prodělali (genesen).

Toto pravidlo platí například ve fitness centrech, divadlech, kinech, muzeích, zoologických zahradách, lanovkách, večerních klubech nebo při vstupu do bazénu. Dříve mohli obyvatelé Bavorska do těchto zařízení s platným negativním testem (getestet), od druhého listopadového týdne ale ani to nestačí. Od úterý navíc platí, že do restaurací či hotelů mohou jen očkovaní.

Zpřísněná opatření a pravidlo 2G se netýkají dětí mladších 12 let a lidí, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat. Ti ale musí předložit potvrzení od lékaře a negativní výsledek PCR testu.

K podobnému modelu nyní směřuje i Česko, kde jsou týdenní statistiky nakažených na 100 tisíc obyvatel výrazně vyšší nejen v porovnání s Německem, ale také s Bavorskem. Podle čtvrtečních dat vzrostlo sedmidenní incidenční číslo platné pro Českou republiku na více než 815, v Německu na 337, zatímco v případě Bavorska byla sedmidenní incidence na hodnotě 610.

První pacient do Itálie

Protikoronavirová opatření v Bavorsku se od začátku listopadu zpřísnila už podruhé, Markus Söder ale plánuje restrikce platné pro neočkované osoby ještě přitvrdit – pro další omezení kontaktů pro neočkované se vyslovil už ve středečním rozhovoru pro stanici ARD. Nemocnice v některých bavorských regionech se totiž dostávají na hranu kapacit.

„Minulý týden ve středu nebo ve čtvrtek jsme museli jednoho z pacientů transportovat vrtulníkem do Merana,“ říká podle německého serveru The Local Thomas Marx z nemocnice v 50tisícovém městě Freising, které leží asi 30 kilometrů od Mnichova.

„Neměli jsme už kapacitu přijímat další a okolní nemocnice v Bavorsku byly také plné,“ vysvětluje 43letý lékař z jednotky intenzivní péče, proč museli pacienta s koronavirem poslat do desítky kilometrů vzdálené nemocnice v Meranu na severu Itálie.

Bavorsko, které Česku před rokem nabídlo přijmout některé pacienty s covidem, tak nyní samo využívá pomoci ze zahraničí.

Jak poukazuje server The Local, v absolutních číslech sice počet pacientů na jednotkách intenzivní péče v Německu není tak vysoký jako před rokem (ve čtvrtek bylo na JIP v Německu 866 pacientů, zatímco koncem loňského roku to bylo 910), kvůli nedostatku personálu je ale situace přinejmenším stejně složitá jako tehdy.

Problémy s omezeným počtem vyškoleného personálu řešily německé nemocnice už před pandemií, lékaři oslovení serverem The Local ale upozorňují, že dnes je zdravotníků méně než v prvních měsících epidemie covidu. Od práce ve zdravotnictví je odradil hlavně stres a dlouhé hodiny práce navíc, se kterými se během pandemie potýkali.

Neočkovaní na JIP

Během čtvrté vlny koronaviru se přitom stres do nemocnic opět vrací. Počet pacientů na jednotkách intenzivní péče totiž setrvale roste už poslední tři měsíce.

Například Marxův tým se v současnosti stará o 13 pacientů, což je o tři více, než je oficiální kapacita tamní jednotky intenzivní péče. Pět z nich jsou lidé nakažení koronavirem a všichni jsou neočkovaní.

Jsou to právě tato čísla a statistiky, na základě kterých bavorská vláda zpřísňuje opatření pro neočkované a snaží se je tak k vakcinaci přimět. Například Markus Söder označuje očkování v době plnících se nemocnic za „morální povinnost“, rozladění je ale znát také na německých lékařích.

„Přijde mi neuvěřitelné, že celé masy lidí očkování odmítají, i když mají možnost ho mít. Nechápu, že se tolik lidí nechává oklamat hororovými příběhy o vakcínách,“ říká pro The Local vedoucí lékař jednotky intenzivní péče v Mnichově Niklas Schneider.

I jeho oddělení je nyní zcela zaplněné, zdravotníci proto jedou nadoraz. „Tým se drží, ale jsme neuvěřitelně frustrovaní… V konečném důsledku jsme totiž poslední možností pro všechno, co je ve společnosti jako celku špatně,“ dodává Schneider.

V Bavorsku dostalo obě dávky vakcíny zatím 65 procent obyvatel, o zhruba dva procentní body tak zaostává za celoněmeckým průměrem. Zdaleka nejméně očkovaných má Sasko, kde je naočkováno zhruba 57 procent obyvatel, tedy zhruba stejně jako v Česku.



Opatření v Německu

Se zhoršující se epidemickou situací se vedle Bavorska, potýká také Německo jako celek. Podobně jako v případě Česka zaznamenaly rekordní počty nakažených tento týden i německé úřady.

Více než 83milionová země za středu zaznamenala rekordních 65 371 nových případů koronavirové nákazy, což je o 25 tisíc víc než před týdnem. V přepočtu na obyvatele je na tom Česko ale výrazně hůř.

Kvůli zhoršujícím se covidovým statistikám tak německá vláda přistupuje ke stále přísnějším opatřením, které mají šíření nákazy zbrzdit. Už na začátku října například pozastavila bezplatné testy na covid, aby tak zvýšila tlak na neočkované.

Nové restrikce ale zavádějí hlavně jednotlivé spolkové země, které stále častěji míří na neočkovanou část obyvatelstva. Například Bádensko-Württembersko zavedlo, že do restaurací a volnočasových zařízení od začátku listopadu mohou neočkovaní jen s PCR testy.

Hlavní město Berlín od pondělí 15. listopadu umožňuje vstup do restaurací, kin, divadel, muzeí nebo galerií jen očkovaným proti covidu nebo osobám zotaveným po tomto onemocnění. Neočkovaní v Berlíně ale nemají být vpuštěni ani do saun, heren nebo zoologických zahrad. V Sasku zase lidé bez očkování nesmějí do interiérů restaurací, hospod, klubů a na velké kulturní a sportovní akce, opatření se ale mají ještě zpřísnit.

Ještě tvrdší pravidla, která upravují podmínky pro celé Německo, ve čtvrtek schválil také Spolkový sněm. Přesněji řečeno dal zelenou novele zákona o boji s infekčními chorobami, který má do jisté míry nahradit nouzový režim platný od loňského roku.

Podle novely zákona neočkovaní v Německu nebudou smět bez negativního testu na koronavirus cestovat veřejnou dopravou a vstoupit na pracoviště, kde nelze vyloučit kontakt s ostatními. Návrh musí v pátek odsouhlasit ještě Spolková rada, která zastupuje jednotlivé spolkové země.