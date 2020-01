Němečtí poslanci odmítli automatické zařazení do registru dárců orgánů, systém by měl být dobrovolný

Za myšlenkou nového systému stojí opoziční strana Zelených – vznikne internetový portál, kam každý případný zájemce, že je ochotný darovat své orgány. Své rozhodnutí může kdykoliv vzít zpátky.

Jde o mnohem umírněnější řešení, než to, které prosazoval ministr zdravotnictví Jens Spahn. Podle něj je z psychologického hlediska lepší, když se bude s každým člověkem počítat jako s možným dárcem, pokud to on sám, nebo jeho rodina nezakážou.

Na transplantaci totiž v Německu čeká asi deset tisíc pacientů, ale třeba za loňský rok své orgány darovala necelá tisícovka lidí.

Pro nápad ministra Spahna byla podle průzkumů větší část veřejnosti. Poslanci hlasovali nezávisle na vládních i stranických názorech - ale nakonec ho zamítli. Spahn následně řekl, že situace zřejmě musí uzrát a do několika let se bude o jeho návrhu hlasovat znovu.

Osvětová kampaň

V porovnání s většinou Evropy je darování orgánů v Německu poměrně vzácné. Každý případný dárce musí mít zvláštní průkaz, který má asi třetina procent dospělých. Problémem ale bývá, že ho často nenosí u sebe a lékaři pak v nemocnici nemají jak ověřit, jestli dotyčnému můžou odebrat orgány.

Ministerstvo zdravotnictví i kvůli tomu vede velkou osvětovou kampaň, aby lidé na doklad nezapomínali a měli ho neustále s sebou. Šéfka Zelených Annalena Baerbrocková ujišťuje, že po vzniku registru už takové problémy nenastanou.

Díky internetovému portálu se navíc dárci mohou přihlásit klidně i z domova - a to by mnoha lidem mohlo usnadnit rozhodování. Ostatně i v tomhle se autoři systému opírají o průzkumy, zatímco dárcovský průkaz má jen 36 procent Němců, svou ochotu darovat orgány vyjádřilo na 80 procent dotázaných.