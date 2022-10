V saských volbách vítězí němečtí sociální demokraté, odhadují prognózy. Výsledek může ovlivnit i Česko

Nedělní volby v německém Dolním Sasku podle prognóz veřejnoprávních televizí ARD a ZDF jasně vyhráli sociální demokraté nynějšího premiéra Stephana Weila se zhruba 33 procenty. Druhá je s odstupem asi 5 procentních bodů konzervativní Křesťanskodemokratická unie (CDU). Úspěch si připsala i protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD), která by mohla získat okolo 12 procent hlasů, což by pro ni byl v tomto regionu doposud nejlepší výsledek. Praha 20:46 9. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stephan Weil, šéf německých sociálních demokratů (SPD), hlasuje ve volbách v Dolním Sasku | Zdroj: Reuters

Podle prognóz veřejnoprávní televize ARD vyhráli sociální demokraté (SPD) s 33,5 procenta hlasů, druhá je CDU s 27,5 procenta a třetí Zelení s 14 procenty. AfD, která má nálepku populistické až krajně pravicové strany, podle ARD získala 11,5 procenta.

„Nicméně řada voličů využila možnosti hlasovat korespondenčně. Pravděpodobně ještě nějakou dobu potrvá, než budou vyhodnoceny i takto na dálku odevzdané hlasovací lístky,“ řekl odborník na Německo a vedoucí zahraniční rubriky Lidových novin Robert Schuster ještě před zveřejněním prognóz.

Do zemského sněmu se těsně dostali s pěti procenty i liberální svobodní demokraté (FDP). ZDF odhaduje pro SPD 32,5 procenta, pro CDU 27,5 procenta, pro Zelené 14,5 procenta, pro AfD 12 procent a pro FDP pět procent.

Ve štábu sociálních demokratů v 18.00 po uzavření volebních místností a zveřejnění prognóz vypukl jásot. U konzervativců byla nálada viditelně sklíčená. Pokud se výsledky potvrdí, bude nedělní neúspěch pro CDU znamenat nejspíše odchod do opozice.

CDU je nyní s SPD v Dolním Sasku ve vládní koalici, ale Weil již předem naznačil, že by chtěl ve svém případném třetím mandátu vládnout se Zelenými.

I přes očekávané vítězství bude nedělní výsledek pro SPD propadem oproti volbám v roce 2017, tehdy strana vyhrála s 36,9 procenta hlasů. Konzervativci tehdy získali 33,6 procenta.

Témata kampaní

Tématem nedělních voleb se staly dopady války na Ukrajině, zejména pak energetická krize. A právě tyto problémy vedly podle analytiků k růstu popularity AfD. Před pěti lety hlasovalo pro tuto stranu 6,2 procenta voličů.

„Za posledních několik týdnů prošla vláda Olafa Scholze určitým poznáním, že realita je jiná, než si vláda usmyslí. Zpočátku například kategoricky odmítala možnost, že by byly ceny energií v Německu zastropovány. Nyní, o několik měsíců později, s tímto scénářem otevřeně pracuje,“ říká Schuster.

„Takže vidíme, že se situace rychle vyvíjí a že občané teď neví, co přijde, co mohou čekat, s čím mohou a musí počítat. Je to určitý moment nejistoty, který se pochopitelně může promítnout do výsledku voleb,“ dodává Schuster.

Ve volbách šlo ale nejen tyto problémy, nýbrž i o sociální otázky. Německu meziročně stoupla inflace o 10 procent a ve spojitosti s ní žádají lidé o pomoc státu. Podle zpravodaje Českého rozhlasu Václava Jabůrka mají právě regionální vlády Německa pravomoci tuto situaci řešit.

„Zrovna v Dolním Sasku navíc vznikají klíčové projekty. Chystá se tam třeba terminál na zkapalněný plyn. Taky se tam sází na solární a větrnou elektřinu,“ pokračuje Jabůrek.

„Strany se nicméně rozchází v názoru na jádro. V regionu přitom leží jedna z posledních atomových elektráren, které se mají už brzy odpojit od sítě,“ dodává s tím, že byly v letošních volbách populární hlavně celostátní témata.

Saské volby se ale dotknou i České republiky, a to konkrétně budoucnosti značky Škoda, která patří pod koncern Volkswagen. Právě premiér Dolního Saska totiž zasedá v jeho dozorčí radě a podílí se na rozhodování o strategiích nebo fungování firmy.

Rozhodnutí dozorčí rady, ať už o přesouvání výroby nebo stavbě nových továren, má pak dopad i na celý koncern, tedy včetně mladoboleslavské Škody, uzavírá Jabůrek.