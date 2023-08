Zahraniční investoři nevěří, že bude mít Německo dostatek dostupné energie, říká novinář Schuster

Růst německé ekonomiky se podle analytiků zastavuje, spotřebitelské ceny vzrostly za červenec meziročně o 6,5 procenta a pro nové investory je nevýhodné přicházet do Německa. Podle Roberta Schustera, který je redaktorem Lidových novin a odborníkem na Německo, po mezinárodních investorech začínají ztrácet důvěru v německou ekonomiku i sami Němci. Interview Plus Berlín 23:25 14. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Solární panely na střeše v Berlíně | Foto: Štěpán Sedláček | Zdroj: Český rozhlas

„Vždycky, když bylo Německo v minulých desetiletích v nevýhodné ekonomické situaci, v krizi nebo v recesi, vždycky se řeklo: ,Dobře, momentálně nám zahraniční investoři příliš nevěří nebo nepřejí. Ale máme tu něco, čemu se říká vnitřní poptávka. To znamená, že naši občané mohou svým impulzem pomoct nakopnout ekonomiku a dostat ji z toho nejhoršího‘,“ míní Schuster.

„Ale v tuto chvíli má člověk pocit, že tento automatismus úplně nefunguje a že znejistění je tam docela silné,“ dodává.

Podle nedávné analýzy banky Goldman Sachs existují zejména tři hlavní důvody potíží. Jde o problematickou postcovidovou obnovu v Číně, problémy v energetice a vysoká inflace.

Nedostatek digitální infrastruktury

Podle Schustera je však zásadním problémem i dlouhodobé zanedbávání investic do infrastruktury, které začalo za vlády Angely Merkel.

„Jejím dogmatem bylo mít vyrovnané státní rozpočty, příliš se nezadlužovat a tak podobně. To ale bylo za cenu toho, že se neinvestovalo do silnic, do železnic, ani do digitální infrastruktury,“ říká Schuster.

Z tohoto výpadku podle něj plynou i současné problémy nedostatku digitálních sítí, kterých si všímají potenciální investoři.

Pro domácí poptávku je však v současnosti problematická především vysoká inflace. „Snižuje se kupní síla. Pokud se mají Němci v tuto chvíli rozhodnout, jestli do něčeho budou investovat, zejména do něčeho většího, tak si to v této situaci dvakrát, třikrát rozmyslí,“ myslí si Schuster.

Cenově dostupná energie?

Jedním z klíčových faktorů, podle kterých se rozhodují zahraniční investoři, je podle Schustera přístup k energiím, které by byly cenově dostupné a byl by jich dostatek.

„To je jeden ze zásadních faktorů, který německé ekonomice chybí. Firmy vlastně nevěří, že energie, kterou budou potřebovat, bude dost. A zároveň nevidí signály z vlády, že by v tomto chtěla něco učinit,“ vysvětluje.

Němci podle Schustera v současnosti žijí v uklidňující představě, že mají k dispozici LNG terminály a mohou čerpat plyn ze Spojených států, z Kataru nebo z Norska.

„Před rokem v létě se každý den objevovaly zprávy o tom, jak plné jsou zásobníky plynu, jenomže letos nic takového nečteme. Takže co to znamená? Mají plynu dost, nebo nemají? Informace ze strany vlády nepřichází.“

Německý přechod na obnovitelné energie tak vyvolává především v investorech obavy. Podle Schustera existuje dokonce strach, že snaha o energetickou proměnu půjde na úkor konkurenceschopnosti německého průmyslu.

„Dokonce se teď velmi silně diskutuje téma tzv. industrializace. To znamená, že velcí klíčoví hráči německého průmyslu, kteří byli desetiletí zdrojem blahobytu, jako jsou automobilky nebo chemické firmy, odejdou z Německa. Páteřní firmy německé ekonomiky by mohly odejít, protože pro ně bude atraktivnější působit ve Spojených státech anebo třeba v Číně,“ vysvětluje Schuster.

