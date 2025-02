Merz je nadšený Evropou. Není jisté, zda bude Brusel nadšený Merzem, říká německý novinář

Německo v neděli čekají klíčové volby, které rozhodnou mimo jiné o osobně nového spolkového kancléře. Velmi pravděpodobně se jím stane šéf Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz. Novinář listu Süddeutsche Zeitung Daniel Brössler se domnívá, že Merz oproti dosavadnímu kancléři Olafu Scholzovi dokáže lépe komunikovat s dalšími unijními lídry. Zároveň by ale podle něj svým přístupem mohl ohrozit plnění migračního paktu. Bruselské chlebíčky Praha 7:06 17. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brössler připomíná, že Merz slibuje výrazné přitvrzení německé migrační politiky, což bude mít důsledky pro sousední země i pro celou Evropskou unii | Foto: Aleš Vavřík

Postavení Německa v Evropské unii po třech letech vlády kancléře Olafa Scholze je podle Brösslera mnohem slabší, než bylo za doby Angely Merkelové. Myslí si, že Scholz neumí v rámci Evropské unie dobře komunikovat a nacházet spojence. A Merz, jehož CDU/CSU aktuálně jednoznačně vede v průzkumech voličských preferencí, má ambici to změnit.

„Evropa potřebuje nutně silné centrum. Tím nikdy nebyla jenom Evropská komise, jenom Brusel. Bylo by dobré, kdyby se Německo a třeba Francie a Polsko daly dohromady a byly tím silným centrem,“ navrhuje Brössler, který v minulosti působil jako zpravodaj listu Süddeutsche Zeitung v Bruselu a nyní německou politiku sleduje přímo v Berlíně.

Migrační pakt v ohrožení

Zároveň připomíná, že Merz slibuje výrazné přitvrzení německé migrační politiky, což bude mít důsledky pro sousední země i pro celou Evropskou unii. „Už dal jasně najevo, že chce změnit jisté věci, například co se týká migrační politiky. A myslím, že to bude dost kontroverzní. Uvidí se, jestli nadšení v Evropě Fridrichem Merzem bude tak velké, jako jeho nadšení Evropou,“ zamýšlí se novinář.

V ohrožení by tak mohlo být plnění celého migračního paktu, který Evropská unie po dlouhých letech vyjednávání finálně schválila loni. „Roky a roky se o tom jednalo. Německo se snažilo, aby došlo k nějakému férovému kompromisu přijatelnému pro všechny. Kdyby teď Německo v očích druhých jednalo egoisticky, tak by to asi znamenalo, že k tomu paktu nedojde,“ spekuluje Brössler.

Bude Merz i po volbách pokračovat v koketování s krajní pravicí? Jak se k německým volbám staví šéfka Evropské komise a Merzova spolustranička Ursula von der Leyenová? A jak zásadně může výsledek hlasování ovlivnit člen nové americké administrativy Elon Musk? Poslechněte si nejnovější Bruselské chlebíčky.