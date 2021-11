Vakcíny proti covidu pro děti by státy Evropské unie měly dostat před Vánoci, řekl německý ministr

Státy Evropské unie od 20. prosince začnou dostávat vakcíny pro děti proti covidu-19. V pondělí to řekl německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. Dostupná bude zatím očkovací látka pro děti od pěti do jedenácti let od farmaceutických firem Pfizer a BioNTech, kterou Evropská léková agentura (EMA) pro tuto věkovou skupinu posuzuje. Spahn již dříve uvedl, že souhlas EMA se očekává. V pondělí uvedl, že by se tak mělo stát koncem tohoto týdne.

