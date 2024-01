Němečtí farmáři se cítí opomíjení, říká novinář. Jejich protesty se radikálům nepovedlo zneužít

Němečtí farmáři v pondělí na protest proti chystaným vládním škrtům v zemědělství zablokovali po celé zemi řadu dálničních nájezdů a silnic. Dopravu komplikovaly i zavřené některé hraniční přechody s Českem. „Německá vláda takto masivní protest podcenila,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Robert Šustr, vedoucí zahraniční rubriky Lidových novin. Rozhovor Berlín 15:43 8. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Němečtí farmáři protestují proti vládním škrtům | Foto: Christian Mang | Zdroj: Reuters

Šéf Svazu německých zemědělců Joachim Rukwied v polovině prosince varoval vládu, že pokud neodvolá chystané škrty v zemědělství, rozpoutají farmáři od ledna takové protesty, jaké Německo ještě nezažilo. Zdá se, že jim se jim to asi daří.

A hlavně je tedy vidět, že německá vláda tato slova pana Rukwieda dost podcenila, protože na protesty nebyla vůbec připravená. Trochu ji mohlo varovat to, že v sousedním Nizozemsku už několik měsíců podobné protesty zemědělců probíhají a nejsou vůbec časově omezené.

Spousta jejich kolegů v Německu to sledovala s určitými sympatiemi a v podstatě bylo jen otázkou času, kdy k něčemu podobnému přistoupí. A teď ta situace s rozpočtovými škrty pro ně byla poslední kapkou.

Ale proč tedy zemědělci k protestům přistoupili, když jim kabinet Olafa Scholze před týdnem vyšel vstříc? Alespoň do jisté míry. Oznámil, že zemědělská vozidla budou nadále osvobozena od daně a že daňové zvýhodnění dieselu pro zemědělské stroje budou rušit postupně v několika krocích.

Zaprvé by chtěli dosáhnout toho, aby zelená nafta nebo diesel byly dotované i nadále tak jako dosud, aby mohli uplatňovat daňové vratky a vrátilo se to do toho původního stavu.

Ale druhá věc, si myslím, že je daleko zásadnější. Zemědělci se v Německu dlouhodobě cítí odstrkovaní politikou, cítí se být na okraji veřejného zájmu. A mají podobné problémy jako třeba zemědělci u nás. Čelí na jedné straně tlaku levné konkurence, ale zároveň na ně řetězce naléhají, aby dodávali co nejlevněji. Spousta z nich to bere jako existenční otázku, a proto je nyní ta jejich reakce tak masivní.

Vidíme na plakátech, které se objevují i na fotografiích v českých médiích hesla: „Když umře nebo skončí sedlák, tak skončí i život na vesnici.“ Tam je přímo vazba, že život na venkově bez fungujícího zemědělského trhu nebo zemědělského sektoru není možný.

K akcím farmářů se snaží připojit i stoupenci krajní pravice. S odkazem na zdroje v policii na to upozornil týdeník Welt am Sonntag. Například tzv. Říšští občané se přes internet omlouvají, že chtějí přispět k vyvolání chaosu. Jak se k tomu stavějí farmáři?

Myslím si, že se asi stoprocentně nelze vyhnout tomu, aby se některé pravicové a radikální skupiny snažily na protesty naskočit a zneužít je ve svůj prospěch.

Viděli jsme to třeba před dvěma nebo třemi lety u velkých protestů proti koronavirovým opatřením. Toho se rovněž snažily různé radikální skupiny zneužít. A je třeba říct, že v Německu se jim to v podstatě nepodařilo.

I vzhledem k tomu, že teď protest zemědělců v Německu je časově omezený, tak se tomu povedlo zabránit. Řeklo se, že to bude trvat týden a potom se má otevřít prostor pro jednání s vládou. Myslím si, že tím je daná bariéra i ze strany vedení zemědělského svazu, která zabrání tomu, aby tyto různé radikální skupiny dokázaly postupně zneužít protesty ve svůj prospěch.