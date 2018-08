V Německu utratili nejstarší gorilu v Evropě, samci Fritzovi bylo 55 let

V zoologické zahradě v Norimberku byla v úterý utracena nejstarší gorila žijící v Evropě. Samec Fritz se dožil 55 let a veterináři jej uspali kvůli slabosti spojené s jeho stářím. Fritz během svého života strávil dva roky také v zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem. Norimberk 19:58 20. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V zoologické zahradě v Norimberku byla v úterý utracena nejstarší gorila žijící v Evropě - ilustrační foto. | Foto: Fotobanka Pixabay

Fritz se narodil v roce 1963 v Kamerunu a ve svých 55 letech byl nejstarším jedincem svého druhu žijícím v evropských zahradách.

Od soboty byl podle ošetřovatelů ale stále slabší, nedokázal se již sám pohybovat a vzhledem k tomu, že neexistovaly vyhlídky na zlepšení jeho stavu, rozhodli se veterináři, že jej utratí.

Fritz, který se v roce 1966 dostal z Kamerunu nejprve do mnichovské zoo Hellabrunn a o čtyři roky později do Norimberku, zplodil celkem šest potomků - dvě samice a čtyři samce. V současnosti po celé Evropě žije čtrnáct jeho pravnoučat.

Mimo zoo v Norimberku se Fritz dostal od počátku sedmdesátých let jen dvakrát. Od září 1984 do ledna 1985 žil v zoo v Berlíně a od července 1986 do listopadu 1988 v zoo ve východočeském Dvoře Králové nad Labem.