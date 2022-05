Německo by mohlo Ukrajině dodat další zbraně. Zvažuje zaslání houfnic i rychlopalných děl

Německo by mohlo Ukrajině poskytnout další těžkou vojenskou techniku. Minulý týden už přislíbilo protiletecký systém Gepard – nyní vláda uvažuje o houfnicích a údajně taky o speciálních radarech. Berlín 13:45 5. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý kancléř Olaf Scholz věří, že mají ukrajinští vojáci v první řadě dostávat to, na co jsou už zvyklí | Foto: Andreas Gebert | Zdroj: Reuters

Vláda oficiálně uvažuje, že Ukrajině věnuje samohybné houfnice PzH 2000. Bundeswehr by jich mohl darovat pět, jde o rychlopalná děla, která dokážou střílet několikrát za minutu. Členka obranného výboru parlamentu Kerstin Viereggová volá po tom, aby se k houfnicím dodal i nejnovější typ munice, která si dokáže sama nacházet cíle.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Německo by mohlo Ukrajině poskytnout další těžkou vojenskou techniku

Podle informací deníků Welt a Handelsblatt chce Německo děla doplnit radarovými komplexy. Vláda prý u zbrojařů poptává speciální systémy v přepočtu přibližně za miliardu a čtvrt korun.

Údajně má jít o dva druhy radarů – o typ SPEXER, který dokáže rozpoznávat malé bezpilotní drony, jež by na houfnice mohly útočit, a o radar Cobra, který zase umí nacházet pozice nepřátelských dělostřelců, takže by pomáhal se zaměřováním. Tyto plány zatím nikdo oficiálně nepotvrzuje ani nevyvrací. I v Německu totiž platí, že se všechno děje v přísném režimu utajení.

Zásoby munice

Ukrajina přitom Německo dlouhodobě kritizuje a naznačuje, že od Berlína nedostává dost zbraní. V poslední statistice potvrdila, že jí Německo dodalo na 2500 protileteckých střel, 900 protitankových zbraní Panzerfaust s vyšším počtem nábojů, vedle toho kulomety, speciální raketomety na probíjení bunkrů.

Rusové vnikli do oceláren Azovstal. Podle starosty Mariupolu se na místě odehrávají tvrdé boje Číst článek

Německo pak od začátku posílá obrovské zásoby munice – k 21. dubnu to bylo na 16 milionů nábojů, 100 tisíc ručních granátů a dalších výbušnin. Od minulého týdne je také jasné, že Ukrajina může počítat s padesáti tanky s protiletadlovými kanóny Gepard.

Problémem byla dlouho munice, neboť se vyrábí ve Švýcarsku. To i nadále razí pacifistickou politiku a náboje nechce exportovat do válčících zemí. Němci je proto museli shánět v jiných státech. Bundeswehr už totiž kanóny Gepard vyřadil. Před pár dny byl ale Berlín schopný se domluvit s Brazílií, která je ochotná část svých zásob poskytnout.

Německý kancléř Olaf Scholz navíc věří, že mají ukrajinští vojáci v první řadě dostávat to, na co jsou už zvyklí. Podle něj totiž není čas na proškolení. Obrací se proto na jiné země s nabídkou výměny. Ta je jednoduchá, všechny země Varšavské smlouvy by podle něj mohly darovat své vlastní starší sovětské stroje a Bundeswehr jim výměnou za ně může poslat západní techniku.

Dohoda s Čechy?

Na tuto dohodu přistoupilo například Slovinsko, které by Ukrajině věnovalo desítky tanků T-72. Také slovenský protiletadlový systém S-300 se uvolnil i díky tomu, že Bundeswehr umístil v Tatrách své vlastní rakety.

Česko je podle Fialy připraveno podpořit zákaz dovozu ruské ropy. Potřebuje ale odklad a náhradní zdroj Číst článek

Deník Die Welt tvrdí, že nabídku na výměnný obchod údajně dostala i Česká vláda. Ani jedna strana tuto informaci zatím nepotvrdila. Do Berlína se ale chystá český premiér Petr Fiala (ODS). Situace na Ukrajině bude jedno z hlavních témat, která může s německým kancléřem probírat.

Dodávky těžkých zbraní na Ukrajinu začali jako jedni z prvních prosazovat koaliční Zelení, kteří se přitom léta hlásili k pacifismu. O darování tanků a další techniky usilovali celé týdny před tím, že s tím souhlasil sám kancléř. Pacifistické postoje ale přesto v jistém směru ožily.

Už na začátku války začaly rychle růst akcie zbrojařských koncernů a obecně panují obavy, že se můžou výrobci zbraní na válce začít „přiživovat“. Podle Zelených by se tak měly zvednout daně pro firmy, které na bojích jednoznačně vydělávají.

Nápad nejspíš neprojde ani vládou – odmítnou ho liberálové. Můžeme ho ale chápat jako varovný signál vůči některým koncernům, zejména vůči firmě Rheinmetall. Ta od začátku války nabízí Ukrajině zbraně, přičemž nedodává, že je má proplatit německý stát. Bundeswehr navíc marně čeká na dodávky nových obrněnců Puma, které měl Rheinmetall Německu dodat a které měly být touto dobou už několik let ve službě.