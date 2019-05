Německá armáda přerušila výcvikovou misi v Iráku. Důvodem je sílící regionální napětí

Kvůli sílícímu regionálnímu napětí pozastavila německá armáda svou výcvikovou misi v Iráku. Oznámila to ve středu agentura DPA, podle níž Berlín tento krok podnikl společně s dalšími partnery koalice proti Islámskému státu. Své instruktory udržuje v Iráku i česká armáda. Aktualizujeme Berlín 13:37 15. 5. 2019 (Aktualizováno: 13:46 15. 5. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli sílícímu regionálnímu napětí přerušila německá armáda svou výcvikovou misi v Iráku (ilustrační snímek) | Zdroj: Reuters

Německo má v současnosti v Iráku kontingent 60 instruktorů, kteří se severně od Bagdádu podílejí na výcviku iráckých ozbrojených sil. Kromě toho mají dalších 100 vojáků v kurdském regionu na severu Iráku.

Podle německého zpravodajského serveru Deutsche Welle dostal Berlín varování, že může dojít k útokům, za kterými by mohl stát Írán nebo organizace věrné Teheránu. Mluvčí německého ministerstva obrany zároveň dodal, že tréninkové programy mohou v budoucnu opět pokračovat a že Berlín neobdržel žádné specifické hrozby vůči vlastním jednotkám. Taktéž upozornil, že jde hlavně o předběžné opatření.

Česká armáda má nyní v Iráku několik desítek svých vojáků. V zemi se podílí na výcviku specialistů chemického vojska a vojenských policistů. Letecký poradní tým zároveň pomáhá iráckým kolegům s používáním českých bitevníků L-159.

Ve středu taktéž americké ministerstvo zahraničí nařídilo všem méně důležitým diplomatům a vládním pracovníkům USA v Iráku, aby zemi ihned opustili. Washington taktéž uvedl své jednotky do stavu nejvyšší pohotovosti.

S odvoláním na prohlášení amerického velvyslanectví v Bagdádu o tom informovaly agentury Reuters a AP.

Velvyslanectví už o víkendu doporučilo americkým občanům, aby se Iráku vyhnuli. Média nový krok spojují se zvýšeným napětím mezi Spojenými státy a Íránem.

‚Nové a naléhavé hrozby‘

Z Iráku mají podle prohlášení odejít všichni méně důležití vládní zaměstnanci. Vízové služby na bagdádském velvyslanectví USA a americkém konzulátu v Irbílu kvůli tomu budou pozastaveny. „Vláda Spojených států má omezenou schopnost poskytovat americkým občanům v Iráku krizové služby,“ dodává komuniké.

Bagdád minulý týden neohlášeně návštívil šéf americké diplomacie Mike Pompeo a s tamními představiteli jednal mimo jiné o obavách Washingtonu z aktivit Íránu.

Spojené státy v této souvislosti hovořily o odhalení „nových a naléhavých“ hrozeb ze strany Teheránu a jím podporovaných sil v regionu.

Dva dny před Pompeovou návštěvou oznámil bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton, že Spojené státy vysílají do regionu letadlovou loď USS Abraham Lincoln a bombardéry.

Podle úterní zprávy deníku The New York Times počítá nový plán americké armády pro případ, že Írán zaútočí na americké vojáky či urychlí údajné aktivity související s jadernými zbraněmi, s vysláním až 120 tisíc vojáků na Blízký východ. Prezident Donald Trump to ale popřel a zprávu označil za dezinformaci.