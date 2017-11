Každý desátý Němec bude v roce 2050 muslim, tvrdí studie

Podíl muslimů na německém obyvatelstvu by se do roku 2050 mohl ze současných asi 6 % zvýšit na 11 %. Vyplývá to ze studie, kterou ve čtvrtek zveřejnil americký výzkumný ústav Pew Research Center. Badatelé vycházeli z předpokladu, že do Německa nebudou přicházet žádní uprchlíci a „normální“ přistěhovalci z řad studentů, lidí hledajících práci a rodinných příslušníků budou přicházet zhruba ve stejném počtu jako v uplynulých desetiletích. Berlín 6:57 30. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kupole s půlměsícem v pozadí s berlínskou televizní věží | Foto: Caro / Alamy | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V případě, že by do Německa nepřišel jediný imigrant, žilo by podle ústavu v roce 2050 v zemi asi 9 % muslimů. Pokud by jich do země přišlo stejně jako v letech 2014 až 2016 bylo by za 33 let v Německu muslimů 20 %.

V roce 2015 přišlo do Německa 890 000 migrantů, loni asi 280 000. Značnou část z nich tvořili muslimové z válkou sužovaných zemí Sýrie a Afghánistánu.

Pokud se nevezme v potaz imigrace, existují podle studie v současnosti dva hlavní důvody pro vyšší podíl muslimů v Německu v roce 2050. Jejich průměrný věk je nyní 31 let, zatímco u lidí, kteří vyznávají jiné náboženství, nebo jsou bez vyznání, je to 47 let. Dalším důvodem je vyšší míra porodnosti u muslimů.

Zatímco na každou muslimku v Německu podle statistik připadá 1,9 dítěte, u ostatních žen je to 1,4 dítěte. Například v Británii, kde žije řada muslimů původem z jižní Asie, se ale tato hodnota pohybuje kolem 2,9 dítěte u muslimek a 1,8 u ostatních žen.

Změna náboženství nemá na růst počtu muslimů podle studie výrazný vliv. Mezi lety 2010 a 2016 se po celé Evropě své víry totiž vzdalo o 60 000 více muslimů, než kolik lidí k islámu konvertovalo.

Pew Research Center srovnával data z několika evropských zemí. Nejvíce muslimů podle statistik žije ve Francii (5,7 milionu). Jejich podíl na francouzském obyvatelstvu představuje 8,8 %.

Na druhém místě se umístilo Švédsko s 8,1 % muslimů v populaci a na třetím Británie s 6,3 %. Například v Polsku činí podíl muslimů na populaci podle studie méně než 0,1 %.