Čtrnáct let za zotročování jezídek. Německý soud zpřísnil trest pro bývalou členku Islámského státu

K odnětí svobody na 14 let odsoudil v úterý německý soud někdejší členku Islámského státu Jennifer Wenischovou. Společně s tehdejším manželem zotročovala v Iráku jezídky a přihlížela smrti žízní pětileté dívky. Úterní verdikt vrchního zemského soudu v Mnichově je výsledkem nového procesu, který nařídil Spolkový soudní dvůr. V původním procesu dostala Wenischová deset let vězení, což státní zastupitelství kritizovalo jako příliš nízký trest.

S novým verdiktem, proti kterému je možné se odvolat, je obžaloba spokojena, ačkoli původně žádala 14,5 roku vězení. Úterní rozhodnutí soudu lépe zohledňuje počínání Wenischové, která nebyla jen pasivní spolupachatelkou, ale aktivně se na zločinech podílela, uvedla obžaloba podle televize Welt.

Součástí žalující strany bylo nejen státní zastupitelství, ale také matka zemřelé pětileté jezídky, která byla sama zotročena.

Během procesu nyní 32letá Wenischová, která pochází z Dolního Saska, řekla, že sledovala to, jak jezídka na ostrém poledním slunci umírala. Také přiznala, že držela zbraň u hlavy dívčiny matky, protože ji tak chtěla přinutit, aby přestala plakat nad mrtvou dcerou. To, že dívce nepomohla, zdůvodnila strachem ze svého násilnického manžela.

Německá média si během nového projednávání případu všímala toho, že Wenischová změnila oproti předchozímu procesu styl vystupování. Zatímco původně převážně mlčela, nyní o činech hovořila s lítostí a se slzami v očích.

Bývalý manžel Wenischové, který pochází z Iráku, dostal v roce 2021 u soudu ve Frankfurtu nad Mohanem za genocidu a za spáchání válečného zločinu s následkem smrti doživotní trest vězení. Jeho rozsudek je již pravomocný.

Genocida jezídů

Teroristická organizace Islámský stát v roce 2014 obsadila severní Irák, kde jezídi žijí, a zůstala tam až do roku 2017, kdy se ji z oblasti podařilo vytlačit. Do příchodu IS žilo v horách v okolí Sindžáru na půl milionu příslušníků jezídské menšiny.

Islamisté následně tisíce jezídských mužů brutálně zavraždili a tisíce žen a dětí unesli a zotročili. Na 360 000 jezídů před islamisty uprchlo. Organizace spojených národů tažení Islámského státu proti jezídům označila za genocidu.