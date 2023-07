Německou katolickou církev dohnaly sexuální skandály, za rok 2022 od ní odešlo 500 tisíc věřících

Němečtí katolíci řeší nevídaný problém, z církve se po statisících odhlašují věřící. Důvodem jsou hlavně sexuální skandály, do kterých jsou zapletení kněží a nepřímo i slavné osobnosti, včetně bývalého papeže. Ztrátu věřících pocítí církev i finančně, v Německu totiž její financování funguje díky zvláštní dani. Berlín 19:17 3. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německou katolickou církev ochromila v poslední době celá řada sexuálních skandálů (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

K římským katolíkům se v Německu podle oficiálních statistik hlásí asi čtvrtina obyvatel, jen za minulý rok se ale z církve odhlásilo zhruba půl milionu lidí. To má v Německu mnohem větší a reálné dopady, než by to bylo v Česku, protože věřícím nejde jen o symboliku.

Německá katolická církev schválila požehnání pro homosexuální páry. Začít s tím má v roce 2026 Číst článek

Všichni, kteří se v Německu k nějaké církvi hlásí, totiž platí takzvanou náboženskou daň, ze které se potom financuje všechno od platů pro kněze až po správu kostelů.

Daň se vypočítává podle příjmu, takže pokud někdo bere například v přepočtu 50 000 korun hrubého, musí své církvi každý měsíc odvádět asi 320 korun. Návštěvnost bohoslužeb je sice poměrně nízká, pravidelně na ně chodí jen šest procent věřících, zbytek katolíků se ale ke svému náboženství dál hlásí a tuto daň poctivě odvádí.

U katolíků ale tato ochota teď výrazně klesá a zhruba 500 tisíc lidí úřadům rovnou nahlásilo, že s touto církví už nechtějí být spojovaní a daň odvádět nebudou. Tím se může proměnit i církevní mapa Německa, ke křesťanství se hlásí a tím pádem za to vyplatí peníze asi polovina všech Němců. A zatímco katolíků je přes 25 procent, tak evangelíků je 23 procent, od nich ale tolik lidí neodchází, takže se mohou postupně dostat na první místo.

Německou katolickou církev ochromila v poslední době celá řada sexuálních skandálů. Třeba diecézi v Kolíně nad Rýnem, která byla doteď nejpočetnější v Německu, opustil už každý desátý věřící, protože místní arcibiskup je podezřelý z krytí celé řady afér. Minulý týden dokonce jeho dům prohledala policie, která ho podezírá z křivé výpovědi.

Velké problémy má i tradičně katolické Bavorsko, kde z církve loni vystoupilo na 150 tisíc lidí. I tam řeší hned několik případů, z nichž v několika figuruje i jméno Josef Ratzinger, někdejší papež Benedikt XVI. Ten tam dlouhá léta sloužil a podle historických podkladů nepřímo chránil hned několik kněžích, kteří byli podezřelí ze sexuálního zneužívání.

Synodální cesta

Současný arcibiskup Mnichova a Freisingu Reinhard Marx je zprávou o hromadných odchodech věřících šokovaný, v poslední nedělní bohoslužbě dokonce vzkázal, že jeho církev nemůže pokračovat v zajetých kolejích.

Velký exodus. Evropany ženou pryč z církví rozmanité skandály i úspory na daních Číst článek

Už několik let se snaží reformovat a najít si cestu k mladším lidem a zároveň se v očích veřejnosti nějak očistit, zatím se ale mnoho věcí nezměnilo. Historici navíc po celém Německu objevují další kauzy, ve kterých byl podezřelý nějaký kněz, například ze zneužívání dětí nebo třeba i žen, a jeho nadřízení to úspěšně kryli.

Němečtí katolíci už zorganizovali celou řadu konferencí, které mají označení synodální cesta. Biskupové a různí odborníci tam hledají způsob, jak církev modernizovat. Tato snaha má ale paradoxně spíše negativní výsledky, alespoň pro veřejnost.

Jakákoliv reformace často naráží na odpor konzervativního křídla, na konci června dokonce čtyři biskupové kompletně zablokovali financování veškerých reforem. Kvůli tomu musí ostatní zástupci církve vymyslet náhradní způsob, jak reformaci zaplatit.

Katoličtí duchovní zneužili v Německu od konce války 3677 nezletilých, tvrdí studie Číst článek

Z takzvané synodální cesty vzešlo patnáct okruhů, na které se církev má zaměřit. Mimo jiné se má omezit moc biskupů, protože nad celou diecézí vládnou skoro neomezeně a nemá je kdo kontrolovat. Vedle toho se má proměnit vztah k ženám, například by se mohly nějak zapojit do bohoslužeb, i když do kněžského roucha se i kvůli názorům Vatikánu obléknout nemohou.

Velkým tématem synodální cesty je zejména to, jak se katoličtí duchovní mají stavět k sexuálním menšinám. Zatímco u evangelíků mají faráři velkou volnost a pravidla si můžou přizpůsobovat po svém, katoličtí faráři se řídí pravidly shora, která jsou v tomto ohledu poměrně vágní.

Velkým průlomem má být to, že by se mohlo žehnat i homosexuálním párům, ale jen v případě, že to místní biskup povolí. Reálně to tedy bude platit spíše jen v diecézích, kde vládne někdo liberálnější. Část biskupů ale i přes rekordní ztráty statisíců věřících soudí, že se žádné reformy zavádět nemusí, a dokonce ani nesmí.