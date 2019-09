Německo chce zavést klimatické dluhopisy, vláda by se tím vyhnula deficitu. ‚Laciný trik,‘ zní z opozice

Německé ministerstvo obchodu chce založit fond pro ekologické projekty. Investovali by do něj sami obyvatelé a stát by jim z dluhopisů jen vyplácel úroky. Vláda by tak utrácela víc, ale zároveň by v rozpočtu nemusela počítat se schodkem. Od stálého zpravodaje Berlín 20:10 10. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve státní pokladně by takto mohl skončit až bilion eur. Ilustrační foto | Foto: Herman | Zdroj: Flickr.com

Německé ministerstvo obchodu v pondělí představilo projekt, který by otevřel cestu k větším výdajům a zároveň by nevedl přímo k rozpočtovému schodku. Plán se zjednodušeně nazývá klimatické dluhopisy. Do fondu by měli možnost přispívat všichni občané Německa.

Německé lesy umírají. Vláda chystá rozsáhlé investice do jejich obnovy, sázení stromů ale nebude stačit Číst článek

Minimální vklad ministerstvo stanovilo na 100 eur, maximální na v přepočtu 60 tisíc korun. Všichni investoři by pak ročně získávali dvě procenta z vložené částky a peníze by šly výhradně na ekologické projekty.

Ministr obchodu Peter Altmaier věří, že by ve státní pokladně takto mohl skončit až bilion eur. Stát by přitom přispěl jen desetinou. Fond by měl být nezávislý na vládě i parlamentu. Ve vedení budou podle ministerstva sedět zástupci vědy, průmyslu a občanských sdružení.

‚Laciný trik‘

Strana CDU, jejímž je ministr obchodu členem, už předem do projektu zapracovala připomínky koaličních partnerů. Strana levice přesto návrh označuje za laciný trik, jak se vyhnout schodku.

Podle některých opozičních politiků se z fondu budou platit projekty, které by jinak musely zaplatit velké podniky.

Magazín Focus připomíná, že poslanci nyní budou týden jednat „naprázdno“. Samotná koalice vydá 20. září po dlouhém rokování seznam úkolů pro boj s klimatickými změnami a do současného návrhu rozpočtu zřejmě přibydou další miliardy eur.

Německý poslanec za Zelené navrhl vyšší daň z masa. Mohlo by to zlepšit život zvířat i snížit spotřebu Číst článek

Otázkou zůstává, zda se CDU a SPD hodlají dál držet vyhýbání se schodku. O vyrovnaný rozpočet se německá vláda musí snažit už jen kvůli tomu, že jí to ukládá zákon. Mezi přední odpůrce schodku navíc patří jak kancléřka Angela Merkelová, tak ministr financí Olaf Scholz z SPD.

Podle Scholze musí stát kromě klimatu myslet také na svou hospodářskou situaci. Německo je na pokraji recese, a pokud to bude nezbytné, má být sám stát připraven na podporu trhu z veřejných výdajů.

Scholz veřejnost dlouhodobě uklidňuje tím, že v rezervách je podle něj podobné množství peněz, které muselo Německo vyplatit po finanční krizi v roce 2008.

Tento argument další politici nerozporují, přesto volají po tom, aby se do schodku výjimečně „sklouzlo“.

Výdaje na obranu

Při rozpočtových debatách na sebe pozornost poutá také ministerstvo obrany. To nově vede Annegret Krampová-Karrenbauerová, kterou straničtí kolegové nedávno zvolili také do čela CDU.

Němečtí vojáci budou jezdit dálkovými vlaky zdarma. Vláda dopravci ročně zaplatí čtyři miliony eur Číst článek

Krampová-Karrenbauerová slibuje, že podmínky v armádě se výrazně zlepší. V agendě pro příští rok jsou velké zbrojní zakázky a vedle toho má německá armáda do svých řad přilákat nové zájemce.

Jenže proti vyšším výdajům na obranu je paradoxně i koaliční partner strany SPD. Podle návrhu jejího ministra Scholze by měla obrana dostat v příštím roce dvě miliardy navíc, což ale nemůže stačit na splnění závazků aliance NATO.

Podle magazínu Focus zřejmě nové ministryni obrany nezbyde jiná možnost než zakázky odsunout na další roky. Ostatně podobně si musela počínat i její předchůdkyně v úřadu – Ursula von der Leyenová.