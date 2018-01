Německou koalici torpédují v SPD nejvíc mládežníci. Chtějí menšinovou vládu CDU

Už skoro čtyři měsíce se v Německu hledá nová vláda. Kancléřka Angela Merkelová neuspěla poprvé s liberály a Zelenými. Napodruhé chce uspět se sociálními demokraty, kteří se tuto neděli na mimořádném sjezdu v Bonnu rozhodnou, jestli s kancléřčinými křesťanskými demokraty začnou sepisovat koaliční smlouvu, nebo ne. Výsledek je otevřený. Velkou koalici torpédují v SPD nejvíce mladí sociální demokraté. Berlín 16:40 20. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kevin Kühnert předseda mládežnické organizace SPD | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

„Museli jsme spolknout řadu hořkých pilulek. Zejména v otázce migrace a azylové politiky, kde se prosadila bavorská CSU. Ve společném dokumentu je formulace, že počet žadatelů o azyl nepřesáhne ročně hranici 220 000,“ říká Kevin Kühnert, předseda mládežnické organizace sociální demokracie JUSOS.

Je mu 28 let a mluví o dokumentu, který minulý týden dojednaly týmy křesťanských a sociálních demokratů a který by měl být základem nové koaliční smlouvy. Podle Kühnerta je to dokument, který neodpovídá programu jeho strany, SPD.

„Co mi na tomto dokumentu vadí, je to, že odkládá důležité otázky. Mluví se v něm o různých evaluacích a komisích, což je důkaz toho že zúčastněné strany společnou řeč nenašly. Třeba v otázce důchodů, klimatu nebo demokratizace naší země nepadne v následujících čtyřech letech žádné zásadní rozhodnutí.“

Pro mladou generaci jsou právě tyto otázky zásadní, vysvětluje Kühnert. Kritizuje vládnutí kancléřky Angely Merkelové. Za dvanáct let, kdy je kancléřkou, prý kupříkladu nedala odpověď na otázku, jestli v budoucnu bude stále státem garantovaný důchod.

„Sociální demokracie chce silný státem zajištěný důchod, chce, aby důchody rostly. Ale to není evidentně s křesťanskými demokraty možné. Podle mě je tento dokument příliš slabý na to, abychom s ním mohli souhlasit.“

Proto mladí socialisté bijí na poplach a demonstrují proti dalšímu vyjednávání o velké koalici. Bojují tak proti šéfovi SPD Martinu Schulzovi, který tento týden objížděl spolkové země a snažil se získat podporu delegátů. Kühnert chce místo velké koalice něco jiného. „My chceme s křesťanskými demokraty mluvit o menšinové vládě.“

To je podle něj to nejlepší řešení. Sociální demokraté by se s Angelou Merkelovou dohodli na společném postoji, třeba v důležitých otázkách, jako je zahraniční politika nebo sestavování rozpočtu. Jinak by zůstala SPD v opozici. Jediný háček je v tom, že to Angela Merkelová odmítá. Měla by velmi nestabilní kabinet.

„Po dvanácti letech kancléřství Angely Merkelové, kdy s ní sociální demokracie dvakrát vládla, se podpora SPD propadla ze skoro 35 procent na dvacet,“ říká Kühnert.

Že by tento propad mohl dále pokračovat, pokud by se SPD znovu rozhodla pro velkou koalici s kancléřkou Merkelovou, se nebojí jenom mladí sociální demokraté, ale i velká část SPD. Hlasování na nedělním mimořádném sjezdu v Bonnu o zahájení koaličních jednání bude proto hodně napínavé.