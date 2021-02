Německo uzavírá od neděle hranice s Českem. Pendlerům nabídne příplatek na ubytování

Německo od neděle uzavírá hranice s Českem a rakouským Tyrolskem. Oznámil to spolkový ministr vnitra Horst Seehofer. Už teď můžou do země prakticky jenom pendleři, někteří z nich ale o možnost překračovat hranice pravděpodobně přijdou. O výjimkách Německo rozhodne v pátek. Tirschenreuth 12:44 12. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na česko-německé hranice se o půlnoci ze soboty na neděli vrátí stálé kontroly (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Německo vede ke zpřísnění režimu na hranicích s Českem obava ze šíření nebezpečnějších koronavirových mutací, mluví se hlavně o té britské, ale také nejistota, co bude znamenat konec nouzového stavu na českém území.

Německo je v boji s pandemií momentálně výrazně úspěšnější než Česko. Na počet obyvatel osmkrát větší země zaznamenává denní přírůstky zhruba stejné. Saský premiér Michael Kretschmer nad situací v Česku vyjádřil lítost a nabídl tuzemské vládě pomoc.

V Německu se přitom nejvíc koronavirus šíří právě u hranic s Českem, v bavorském okrese Tirschenreuth. I to je důvod, proč tento okres spolu s dalšími dvěma bavorskými okresy Cham a Neustadt an der Waldnaab zpřísňuje pravidla pro cestování českých pendlerů už od pátku. Češi smí jet jenom bez zastavení přímo do práce, a pak se musí zase hned vrátit domů.

Na česko-německé hranice se o půlnoci ze soboty na neděli vrátí stálé kontroly, což už oznámil německý ministr vnitra Horst Seehofer. Na starosti to bude mít zejména spolková policie, ale budou jí pomáhat i kolegové z Bavorska a Saska.

Dosud policisté auta přijíždějící z Česka kontrolovali jen namátkově, teď by ale měli kontrolovat téměř všechna auta i chodce. Cestující jim budou muset říct důvod cesty a také předložit negativní test na koronavirus.

Výjimky v Sasku

O výjimkách ještě rozhodnuto není. Německo by jejich výčet mělo oznámit v pátek. Sasko by například chtělo udělit výjimku lidem, kteří dojíždí za prací do nemocnic a pečovatelských domů nebo také některým pracovníkům v zemědělství, zejména v živočišné výrobě.

Pendleři by přitom pro každý vstup do Saska potřebovali čerstvý negativní test na koronavirus. Teď se musí testovat dvakrát týdně, v případě Bavorska dokonce každých 48 hodin.

Sasko kvůli zpřísnění podmínek Čechům nabízí, aby se načas ubytovali nedaleko pracoviště, a nemuseli tak denně dojíždět. Stát by jim na každou noc připlatil v přepočtu asi tisíc korun.

Německé sdružení automobilového průmyslu VDA zase požaduje výjimku pro řidiče. Upozorňuje, že je místní automobilový průmysl závislý na každodenním zásobování z továren v Česku, ale i na Slovensku a v dalších východních zemích. Sdružení proto navrhuje, že by se řidiči pravidelně testovali, a navíc by se při překračování hranic registrovali.

O rozšíření výjimek pro pendlery usilují i německé odbory nebo průmyslové svazy. Podle nich jsou některé firmy na Češích existenčně závislé a už ten dosavadní režim je ohrozil. Část Čechů podala výpověď.