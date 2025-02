Německo před volbami prodlužuje dočasné kontroly na hranicích. Potrvají až do září

Německo prodlouží dočasné kontroly na svých hranicích o dalších šest měsíců, respektive do letošního září. Podle médií to ve středu oznámil kancléř Olaf Scholz. Dodal, že o tomto rozhodnutí informoval Evropskou komisi. Nynější hraniční kontroly platí do 15. března, naposledy je Berlín prodloužil loni v září.

