‚Jsem naštvaný.‘ Pro statisíce Němců znovu platí přísná karanténní pravidla, volají po odpovědnosti

Opatření, která v březnu zavedly německé úřady kvůli šíření koronaviru, se v minulých týdnech začala postupně uvolňovat, teď se ale okresy Gütersloh a Warendorf v Severním Porýní-Vestfálsku opět zamykají. Kvůli problémům na tamních jatkách se oba regiony staly hlavním ohniskem koronaviru v Německu, úřady tam proto znovu zavírají školy, kina, divadla, bazény i vnitřní sportoviště. A lidé neskrývají rozhořčení. Berlín 12:52 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gütersloh v současnosti sleduje enormní zájem o testy na koronavirus, kterými by lidé při cestách mohli prokázat, že nejsou nakažení | Zdroj: Profimedia

„Jsem frustrovaný a naštvaný,“ říká pro britský deník The Guardian Meinolf Hartkemper, který v Güterslohu vlastní jedno z fitness center. Vadí mu, že musí podnikání opět uzavřít, přestože v centru zavedl všechna bezpečnostní pravidla, která po něm úřady požadovaly.

„Dodrželi jsme všechna ustanovení, jak se ale zdá, tahle velká firma nic takového neudělala,“ dodává rozhořčený podnikatel s odkazem na společnost Tönnies, která vlastní největší jatka v Německu. Právě tam se nákaza začala masivně šířit, na společnost se proto snáší vlna kritiky, podle které by za situaci firma měla nést odpovědnost.

Už od minulého týdne jsou postižená jatka uzavřená a kolem 7000 zaměstnanců podniku a členů jejich rodin se nyní nachází v karanténě. Je mezi nimi i řada zahraničních pracovníků z Rumunska, Bulharska a Polska. Podle kritiků se přitom hlavním důvodem masivního šíření viru staly nevyhovující podmínky pro zaměstnance.

Poté, co se nákaza nově objevila u více než 1500 pracovníků jatek, se do regionu vrátila přísná karanténní opatření, která Němci dobře znají z počátku a vrcholu epidemie.

„Poprvé zavede celý okres v Německu znovu opatření, která platila v březnu,“ uvedl v úterý ministerský předseda nejlidnatější spolkové země Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet po obnovení opatření v okrese Gütersloh. Později odpoledne pak úřady uvedly, že stejná opatření začnou platit také ve Warendorfu.

Ve dvou německých okresech, které mají dohromady na 670 tisíc obyvatel, se tak znovu uzavřely školy a školky, kina, muzea, divadla, bary, bazény i další vnitřní sportoviště. Opět jsou omezené také kontakty lidí na veřejnosti. Setkávat se nově mohou maximálně dva lidé, kteří nejsou členy jedné domácnosti

Spolkoví politici se nicméně snaží mírnit napětí. Tvrdí, že jde jen o mírnou formu karanténních opatření, protože kavárny a restaurace mohly zůstat otevřené, i když za velmi přísných podmínek. Znovuzavedená pravidla mají platit zatím do 30. června, úřady je ale mohou prodloužit.

Dovolená v ohrožení

Obyvatelé postižených německých regionů nedávají najevo své rozhořčení jen kvůli uzavření barů, sportovišť nebo divadel. Mnohým totiž zhoršená epidemiologická situace zkomplikovala také odjezd na dovolenou.

Cestovat mimo hranice okresů mohou všichni kromě nakažených, premiér Severního Porýní-Vestfálska ale od takových cest lidi odrazuje. Jak se navíc ukazuje, v jiných částech Německa turisty ze zasaženého regionu často ani nechtějí.

Guardian informuje o případu 14 turistů, které poslali domů z ostrova Uznojem na pobřeží Baltského moře. Dolní Sasko pak dokonce předem oznámilo, že návštěvníci z Güterslohu tam mají „zákaz ubytování“. Přijet mohou jen v případě, že budou ochotní podstoupit 14denní karanténu.

Stejně tak i Rakousko označilo celé Severní Porýní-Vestfálsko za epicentrum koronaviru a kancléř Sebastian Kurz uvedl, že cestovatelé z regionu nebudou v Rakousku vítáni.

Zahlcené jsou nyní i cestovní kanceláře, s nimiž mají obyvatelé regionu odjet na zahraniční dovolené. Tisíce Němců se v těchto týdnech vydávají na cestu do Španělska nebo Řecka, se zhoršením situace v Severním Porýní-Vestfálsku proto zároveň rostou obavy o zavlečení nákazy mimo německé hranice.

Gütersloh tak v současnosti sleduje enormní zájem o testy na koronavirus, kterými by lidé při cestách mohli prokázat, že nejsou nakažení. Podle úřadů se mohou všichni občané regionu nechat otestovat bezplatně, německá média proto informují o dlouhých frontách, které se tvoří před tamním diagnostickým centrem, které jede na plné obrátky. Tři týmy zdravotnického personálu tam otestují zhruba 100 lidí za hodinu.

„Chtěl jsem jet na dovolenou do Brandenburgu. Máme odjet za pár dní a děti doslova sedí na kufrech, jak jsou natěšené k odjezdu,“ popisuje pro Guardian Rainer Bart. „Doufáme, že pokud budeme mít test s negativním výsledkem, můžeme ho předložit lidem, kteří nás mají ubytovat, aby neměli důvod poslat nás pryč jen proto, že jsme z Güterslohu,“ podotýká.

Kromě dychtivých cestovatelů mají být co nejdříve otestováni hlavně obyvatelé a zaměstnanci pečovatelských domů, pracovníci nemocnic a zaměstnanci v obchodech s potravinami i lidé z kiosků a dále pak zaměstnanci firem nabízejících ubytování nebo krátkodobé práce.

„Testovat, identifikovat případy, vysledovat jejich kontakty a pak dát lidi do karantény – ačkoliv to může být složité, v takovéto situaci je to naprosto zásadní,“ říká pro server Politico epidemiolog Hamburské univerzity aplikovaných věd Ralf Reintjes.