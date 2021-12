Zásadní omezení pro neočkované nebo otázka povinné vakcinace. Německo zavádí nové kroky

Neočkovaní lidé v Německu nově nebudou smět do volnočasových zařízení, jako jsou kina a divadla, a ani do obchodů s výjimkou supermarketů a drogerií. Ve čtvrtek to po jednání se zemskými premiéry oznámila dosluhující konzervativní kancléřka Angela Merkelová. Od února by očkování mohlo být v zemi povinné.

