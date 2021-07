Německé lékárny opět budou vydávat digitální covid pasy. Svaz vyřešil bezpečnostní mezeru

Wellington vyřešil spor s Austrálií. Údajnou členku Islámského státu a její děti přijme Nový Zéland

Šestadvacetiletá žena žila na Novém Zélandu do svých šesti let, kdy se přestěhovala do Austrálie. S australským pasem pak v roce 2014 odjela do Sýrie.