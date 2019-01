Stávka německých bezpečnostních pracovníků ochromí tři letiště. Zrušeny byly i lety do Prahy

Na letištích v Düsseldorfu, Stuttgartu a Kolíně nad Rýnem/Bonnu se ve čtvrtek koná celodenní výstražná stávka bezpečnostních pracovníků za vyšší mzdy, kvůli níž budou zrušeny stovky letů. Protest se dotkne i některých spojů s Českem. Berlín 6:42 10. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na letištích v Düsseldorfu, Stuttgartu a Kolíně nad Rýnem/Bonnu se ve čtvrtek uskuteční celodenní výstražná stávka bezpečnostních pracovníků za vyšší mzdy | Foto: Wolfgang Rattay | Zdroj: Reuters

Jednodenní stávka se dotkne více než 100 tisíc cestujících. Letiště je vyzývají, aby před odletem přišli s dostatečně velkým časovým předstihem. Některé lety jsou úplně zrušené, třeba dva spoje do Prahy. Jedná se o ranní z Düsseldorfu, který měl do Prahy odletět v 7.00, nebo o let z Kolína nad Rýnem/Bonnu, který měl do české metropole odstartovat v 12.20.

Berlínská letiště zrušila kvůli stávce desítky letů, bezpečnostní pracovníci požadují vyšší mzdy Číst článek

„Německý svaz letišť kritizuje stávku jako nezodpovědnou a bezohlednou. Odbory požadují pro zaměstnance, kteří kontrolují cestující, zavazadla a zboží, zvýšení hodinové mzdy na 20 eur, v přepočtu tedy na více než 500 korun,“ říká z Berlína zpravodaj Radiožurnálu Pavel Polák.

Stávky už v Berlíně

V Düsseldorfu ve čtvrtek podle agentury DPA odpadne 350 odletů a příletů ze zhruba 570 plánovaných, ve Stuttgartu 125 z 270. Také letiště Kolín nad Rýnem/Bonn počítá podle svého webu s rušením letů, a to v řádu mnoha desítek spojů.

„Kvůli zvýšení mzdy už stávkovali pracovníci na dvou berlínských letištích v pondělí. Ale protože prý německá letiště od té doby žádný návrh nepředložila, rozhodly se odbory pro stávku další. A jsou připravené stávkovat dál, i na ostatních německých letištích,“ dodává Polák

Všechna tři letiště pasažérům doporučují, aby si zkontrolovali, jestli jejich stroj skutečně odstartuje. Výstražná stávka navazuje na obdobný protest z pondělka, kdy bezpečnostní personál na čtyři hodiny přerušil práci na dvojici berlínských letišť. Zrušeno kvůli tomu bylo kolem 35 letů. Čtvrteční akce tak svým rozsahem bude výrazně větší.