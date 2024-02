Německá letiště budou až do středy stávkovat. Z Prahy se proto zruší hned několik letů

V úterý stávka zruší čtyři lety z Frankfurtu, čtyři do Frankfurtu, jeden z Mnichova a jeden do Mnichova, řekl to mluvčí Letiště Praha Michal Procházka.

Stávka německého odborového svazu Verdi začne v úterý ve 4.00 a potrvá do středy v 7.10 na letištích ve Frankfurtu nad Mohanem, Berlíně, Mnichově, Hamburku, Kolíně nad Rýnem, Düsseldorfu a Stuttgartu.

Odborový svaz chce protesty zvýšit tlak na Lufthansu při vyjednávání o platech pro jejích zhruba 25 000 zaměstnanců pozemního personálu.

Zatím poslední jednání mezi odbory a vedením aerolinek v pondělí nevedla k dohodě. Verdi požaduje zvýšení mezd o 12,5 procenta a inflační bonus 3000 eur (asi 75 000 korun).