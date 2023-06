Německo chce do Litvy natrvalo vyslat asi 4000 vojáků, oznámil ministr obrany Pistorius

Německo chce do Litvy natrvalo poslat asi 4000 vojáků, aby posílilo východní křídlo NATO. V pondělí to při návštěvě Vilniusu oznámil německý ministr obrany Boris Pistorius. Podmínkou pro to je, aby vznikla potřebná infrastruktura pro ubytování příslušníků bundeswehru a aby měli kde cvičit, píše DPA.

Vilnius 11:43 26. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít