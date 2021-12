Šéfka německé diplomacie Baerbocková pohrozila Rusku kvůli Ukrajině, odmítá ale vojenskou eskalaci

Baerbocková ve čtvrtek vyrazila do Paříže a Bruselu na první zahraniční cestě v nové roli ministryně zahraničí ve vládě kancléře Olafa Scholze, která se úřadu ujala ve středu. Také Scholz řekl, že Německo trvá na nedotknutelnosti hranic Ukrajiny a že respektování územní celistvosti považuje za klíčovou bezpečnostní zásadu v Evropě.

„Rusko by za nové narušení ukrajinské státnosti zaplatilo vysokou politickou, ale zejména ekonomickou cenu,“ řekla Baerbocková již po své první dopolední schůzce se svým francouzským protějškem Jeanem-Yvesem Le Drianem v Paříži.

Právě hospodářskými důsledky a ekonomickými sankcemi v případě vojenské eskalace konfliktu u hranic s Ukrajinou ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovu pohrozil také americký prezident Joe Biden.

Podobná slova zopakoval v Bruselu po odpoledním jednání se šéfkou německé diplomacie i Borrell, podle něhož je EU připravena podpořit územní svrchovanost Ukrajiny „všemi dostupnými prostředky“.

Podle Baerbockové se oba shodli, že unie musí i nadále vytvářet tlak také na režim běloruského autoritářského vládce Alexandra Lukašenka, aby se znovu nevyhrotilo v současnosti zklidněné migrační napětí na vnější hranici EU.

Nová německá ministryně se s Borrellem bavila také o posilování globální role evropské sedmadvacítky, v jejímž zájmu předchozí německá vláda hovořila o posilování společné obranné politiky či o nahrazení jednomyslného rozhodování většinovým hlasováním.

„Společná evropská politika je podle nás víc než spojení 27 zahraničních politik 27 členských zemí,“ potvrdila ve čtvrtek pokračování integračního kurzu Berlína šéfka německých Zelených. Podle ní je mimo jiné také potřeba, aby Evropa zaujala společný postoj k otázce diplomatického bojkotu zimní olympiády v Pekingu.

