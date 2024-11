Německo může být válečnou křižovatkou jednotek NATO. Na ozbrojený konflikt připravuje i firmy

Německé ministerstvo obrany je v trochu izolované pozici oproti zbytku vlády. Otevřeně varuje před Ruskem a jeho rostoucí agresivitou a vzkazuje, že Němci musí počítat i s případnou válkou, i když by v ní nešlo přímo o jejich zemi, ale o východního spojence z NATO. Na tento scénář údajně připravuje také klíčové podniky. Od stálého zpravodaje Berlín 17:01 19. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bundestag (ilustrační foto) | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

Německá spolková armáda sepsala takzvaný Operační plán Německo. To je více než tisícistránkový manuál a podle informací deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung zahrnuje všechno důležité pro případ války. V té by se Německo mohlo stát jakousi křižovatkou, přes kterou poputují jednotky NATO například na frontu na východě Evropy.

V operačním plánu jsou proto sepsané třeba i všechny budovy a areály, které můžou být pro tuto operaci klíčové a budou potřebovat mimořádnou ochranu.

Hybridní hrozby

Německo se v tomto částečně inspiruje Finskem. To v úterý potvrdil i spolkový ministr obrany Boris Pistorius, který ale hlavně varuje před hybridními hrozbami, tedy operacemi, kterými se cizí mocnosti snaží škodit, ale zároveň nevedou k násilným akcím.

Pistorius za typický příklad označil i poškození dvou optických kabelů na dně Baltského moře. Viník je sice neznámý, ale podle ministra muselo jít o sabotáž, kvůli které je od konce víkendu narušené internetové spojení mezi Německem a Finskem a také mezi Litvou a Švédskem.

Jeden z přerušených kabelů spojuje finské Helsinky s německým přístavem Roztok. Ministři zahraničí obou zemí vydali společné prohlášení, ve kterém přerušení podmořských kabelů za sabotáž sice přímo neoznačili, ale fakt, že takové incidenty vedou automaticky ke strachu ze sabotáže, prý ukazuje neznalost dnešní doby.

Mnohem konkrétněji to ale pojmenoval právě spolkový ministr obrany Pistorius před jednáním se svými unijními kolegy.

„Je to jasné znamení, že je něco v pohybu. Nikdo nevěří, že se tyto kabely přerušily nějakým nedopatřením. Ani nemám rád verzi, že to způsobily třeba lodní kotvy, co tam čirou náhodou způsobily škody. Takto musíme konstatovat, aniž bychom věděli, kdo za tím stojí, že jde o hybridní akci. I když neznáme podrobnosti, musíme vycházet z toho, že šlo o sabotáž,“ řekl.

Nejde o první případ, kdy má Německo obavy z podobné sabotáže v Baltském moři. A nejde ani jen o exploze plynovodu Nord Stream, ale i o celou řadu incidentů, kdy třeba ruské námořní lodě jednoznačně kroužily blízko kriticky důležité infrastruktury na moři.

V ohrožení je i logistika

Operační plán ale myslí třeba i na německé firmy. Frankfurter Allgemeine Zeitung informuje i o tom, co se už teď děje v Hamburku. Tamní hospodářská komora hostila školení, kde podnikatelé dostávali rady. Velitel místní vojenské správy se obrátil třeba na lídry logistických firem.

Hamburk je totiž klíčový přístav, přes který proudí zboží do velké části Evropy. Logistici mají myslet na školení svých zaměstnanců a na stovku pracovníků mají mít aspoň pět lidí, co umí řídit kamion.

Německé dopravní firmy jsou doteď závislé na řidičích z východní Evropy, ale ti by v případě války zřejmě museli narukovat do armády u sebe doma a v Německu by se tak neměl kdo starat o zásobování.

Spolková armáda také firmám údajně doporučuje, aby mysleli na energetiku pro případ, že vypadnou dodávky proudu. Důstojníci Bundeswehru tak nabádají třeba k nákupu dieselových agregátů nebo malých větrných elektráren.

Sice jde o přípravy na nejčernější scénář, ale německá armáda si poslední roky všímá stále podezřelejších aktivit, ať už jde o neznámé drony, co se objevují u kritické infrastruktury nebo nad vojenskými prostory, anebo o tempo a objem, se kterým teď Rusko zbrojí svoji armádu.