Německo neschválí žádný další vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít v Pásmu Gazy, uvedl Merz

Německý kancléř Friedrich Merz v pátek oznámil, že Německo do odvolání neschválí žádný další vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít při své ofenzivě v Pásmu Gazy. Informují o tom německá média. Berlín je desítky let blízkým spojencem Izraele a jeho nynější krok přichází poté, co izraelský bezpečnostní kabinet nad ránem schválil převzetí vojenské kontroly nad městem Gaza.

Berlín/Tel Aviv Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Německý kancléř Friedrich Merz

Německý kancléř Friedrich Merz | Foto: Liesa Johannssen | Zdroj: Reuters

Merz v prohlášení zdůraznil, že Izrael má právo bránit se proti terorismu Hamásu. Propuštění rukojmích, které Hamás zajal, a cílevědomá jednání o příměří jsou pro Německo nejvyšší prioritou, uvedl Merz. Dodal, že Hamás nesmí hrát žádnou roli v budoucnosti Pásma Gazy.

Británie, OSN a další kritizují izraelské rozhodnutí dobýt město Gaza. Starmer vyzval k příměří

Číst článek

„Z pohledu německé vlády je stále méně zřejmé, jak má být těchto cílů dosaženo, vzhledem k ještě tvrdšímu vojenskému postupu izraelské armády v Pásmu Gazy, o kterém rozhodla izraelská vláda minulou noc,“ stojí v Merzově písemném prohlášení. „Za těchto okolností německá vláda až do odvolání neschválí žádný vývoz vojenského vybavení, které by mohlo být použito v Pásmu Gazy,“ oznámil kancléř.

‚Vláda je hluboce znepokojena‘

Německá vláda je i nadále hluboce znepokojena utrpením civilistů v Gaze, připomněl Merz a vyzval Izrael, aby umožnil lepší přístup humanitární pomoci do Pásma Gazy pro OSN a další nevládní organizace. Zdůraznil, že Izrael musí i nadále komplexně a udržitelně řešit humanitární situaci v Gaze.

Agentura DPA upozornila, že spolková vláda kroky izraelského kabinetu v Pásmu Gazy dlouhodobě kritizovala, nyní ale slova poprvé proměnila v činy. Zastavit vývoz zbraní do Izraele vláda dosud odmítala.

Od teroristického útoku Hamásu z října 2023 schválila německá vláda vývoz zbraní v hodnotě téměř 500 milionů eur (zhruba 12,2 miliardy Kč). Od 7. října 2023 do 13. května 2025 bylo povoleno dodat do Izraele zbraně a vojenské vybavení v hodnotě 485,1 milionu eur, uvedlo před nedávnem podle agentury DPA německé ministerstvo financí.

Merz v prohlášení také vyzval izraelskou vládu, aby nepodnikala žádné další kroky směřující k anexi Západního břehu. Tuto oblast Izrael dlouhodobě okupuje.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme