Němečtí celníci hlásí změnu. Pervitin do země už nemíří z Česka, nově pochází většina z Nizozemska

Pervitin se do Německa už z větší části pašuje z Nizozemska. Naznačují to statistiky o záchytech drogy celními kriminalisty v západoněmecké spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. V uplynulých deseti letech se stimulant, nazývaný v Německu crystal meth, do země pašoval zejména z České republiky, zdůraznila podle agentury DPA v pondělí mluvčí celního vyšetřovacího úřadu v Essenu Heike Sennewaldová.

