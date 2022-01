Několik továren v Německu kvůli vysokým cenám energií ohlásilo omezení provozu

Na omezování provozu kvůli vysokým cenám energií se obecně připravují hlavně branže, kde je vyšší spotřeba energie, typicky strojírenství nebo ocelářství. Podle deníku Handelsblatt nicméně první výpadky postihly trochu jiné firmy.

Produkci omezují například sklárny v saském Freitalu, o podobném kroku uvažuje do příštích měsíců i řada německých papíren. Náklady na energie totiž stoupají až několikanásobně, podnikům se výroba ani nevyplatí. Někteří podnikatelé teď navíc narychlo shánějí nové dodavatele energií.

Problémem německého systému je, že se firmy dostanou do potíží, aniž by udělaly něco špatně. Velmi často je to tak, že jim dodavatel nečekaně vypoví smlouvu, protože je až příliš výhodná, a on slíbené ceny nedokáže garantovat.

Zatímco domácnosti v tomto případě přejdou v podstatě automaticky ke státnímu poskytovateli, firmy si musí náhradu hledat samy, a to je obzvlášť v zimě těžké.

Bez reakce vlády

Ministerstvo hospodářství a energetiky prý situaci bedlivě sleduje, ale zatím ji nebude nijak komentovat. Sama vláda tedy dosud nic konkrétního nenavrhla. Zástupci většiny koaličních stran nicméně volají po rychlé reakci.

Podle hospodářského experta sociálních demokratů Bernda Westphala by se měly ideálně přehodnotit daně za energie, protože situace zůstane napjatá i do dalších let. V úvahu připadají také úlevy nebo odškodné pro zasažené firmy, stejně jako pro domácnosti sociálně slabých.

Podobné názory mají také koaliční liberálové, ale ve vládě sedí ještě Zelení, a ti odpovídají právě za energetické otázky. Z jejich strany zatím žádné jasnější plány nepadly. Podle institutu IV je přitom nejvyšší čas na nějaké rychlé zásahy: ideálně na krátkodobé snížení daně za energii a podpůrné programy pro firmy a poskytovatele elektřiny a tepla.