Německo chce očkovat proti covidu třetí dávkou lidi se slabší imunitou. Přestane proplácet testy

Ohrožené skupiny obyvatel se v Německu budou moct naočkovat třetí dávkou vakcíny proti nemoci covid-19. Shodl se na tom německý ministr zdravotnictví Jens Spahn s kolegy z jednotlivých spolkových zemí. Dodatečnou vakcínu mají dostávat hlavně lidé se slabší imunitou. Berlín 22:47 2. srpna 2021

Podle bavorského ministra zdravotnictví Klause Holetscheka bylo rozhodnutí jednomyslné. Regionální ministři také odsouhlasili, že se v Německu proti koronaviru budou očkovat děti od 12 let.

Německo chce kvůli mutaci delta sázet na látky Biontech/Pfizer a Moderna. Zemské vlády by je rády postupně nabídly i lidem, kteří jsou už očkovaní preparáty AstraZeneca a Johnson and Johnson. Plán ale ještě musí schválit odborná komise.

Německo by taky do několika týdnů mělo skončit s proplácením testů pro obyvatele. Koncem srpna budou neočkovaní už jen ti, co se tak rozhodli dobrovolně. Bezplatné testování pak mají využívat pouze mladiství a lidé s vážnými zdravotními důvody.