Německo žádá plnohodnotné schválení vakcíny na covid do Vánoc. Očkovat chce už před koncem roku

Německo chce, aby Evropská unie schválila vakcínu proti koronaviru SARS-CoV-2 ještě před Vánocemi, odmítá ale schválení v nouzovém režimu a trvá na plnohodnotné certifikaci. Na tiskové konferenci v Berlíně to prohlásil německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. Berlín 12:12 15. 12. 2020 (Aktualizováno: 12:58 15. 12. 2020)

Evropská agentura pro léčivé přípravky, která vakcínu americké společnosti Pfizer a jejího německého partnera BioNTech schvaluje, původně uváděla, že látku doporučí k registraci nejdříve 29. prosince.

Nyní by tak podle agentury Reuters mohla učinit již 23. prosince. O tento termín Berlín podle médií usiluje. Za možné toto datum považuje i Spahn.

„Byla by to dobrá zpráva pro Evropskou unii,“ řekl Spahn. Jakmile EMA vysloví souhlas, začne se v EU očkovat. Pokud EMA certifikaci vydá, bude to podle Spahna první povolení v řádném postupu na světě. „A na to nezapomínejme,“ uvedl.

Spahn odhaduje, že od schválení po první aplikaci látky bude třeba dvou až čtyř dní, tedy očkovat se začne ještě před koncem roku. Mezitím budou registrovány a kontrolovány šarže vakcíny a uskuteční se distribuce, což v případě Německa znamená předání látky jednotlivým spolkovým zemím.

Spahn zdůraznil, že Německo odmítá schvalovací proces na státní úrovni a v nouzovém režimu. "Vydali jsme se evropskou cestou," uvedl. Dodal, že o evropském duchu se nesmí hovořit jen v dobrých časech, ale i v těžkých dobách, které svádějí k nacionálním řešením.

Přísnější restrikce

Německo od středy zpřísňuje karanténní opatření, zavřou se školy a školky a také obchody, které neprodávají zboží denní potřeby. Spahn opatření označil za nezbytná, protože původní mírnější karanténa, která byla zavedena od listopadu, sice dokázala rychlé šíření nákazy přerušit, počet infikovaných ale neklesá. „Vidíme, že vzniká třetí vlna, ačkoli ta druhá ještě nezeslábla,“ řekl ministr zdravotnictví.

Spahn zároveň upozornil, že i přísnější karanténa nebude znamenat rychlé zastavení infekce. „Brzdná dráha bude i za plného brzdění dlouhá,“ uvedl.

Za mimořádně vážnou dnes označil situaci v Německu šéf Institutu Roberta Kocha Lothar Wieler. Opětovně vyzval veřejnost, aby i o svátcích výrazně omezila setkávání tak, aby snížilo riziko šíření infekce.

Počet úmrtí po nákaze koronavirem zůstává v Německu nadále vysoký. Za posledních 24 hodin přibylo 500 smrtelných případů a 14 432 nově nakažených, uvedl v úterý Institut Roberta Kocha.