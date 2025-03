Německo odblokovalo dluhovou brzdu. ‚Nutné opatření v poslední minutě,‘ říká spolkový poslanec

Němečtí poslanci v úterý schválili ústavní reformu, díky které by se příští vláda mohla zadlužit, aby investovala do obrany a infrastruktury. Spolková republika tím obejde takzvanou dluhovou brzdu, kvůli které nesměl její rozpočet jít až do příliš velkého schodku. „Hrozby jsou tak obrovské, že jsme byli nuceni tenhle krok udělat ještě teď, když to bylo možné,“ popisuje pro Český rozhlas Plus končící spolkový poslanec Jörg Nürnberger (SPD). Berlín/Praha 17:58 19. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý parlament (Bundestag) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Němečtí poslanci v úterý na mimořádné schůzi schválili rozsáhlý finanční balíček, který umožňuje přístup ke stovkám miliard eur na obranu, na investice do infrastruktury i na opatření týkající se boje se změnou klimatu.

Odhlasovali také reformu takzvané dluhové brzdy, díky které výdaje na obranu nad 1,1 bilionu korun můžou být financovány z půjček. Spolkový sněm hlasoval o návrhu ještě ve starém složení. Už příští týden v něm totiž poslanci zasednou v novém poměru sil, který vzešel z únorových voleb, a ústavní změny a návrhy týkající se obranné politiky bude podle všeho těžší prosadit.

„Bylo mojí povinností umožnit budoucí vládě, ale i budoucím poslancům mít možnost dát peníze na potřebné věci, které Německo čekají,“ říká Nürnberger, proč pro návrhy hlasoval.

Banky i dluhopisové trhy budou podle hlavního ekonoma J&T Banky Petra Sklenáře chtít Německu půjčovat. Bude ale záležet na tom, jak vysoký bude úrok.

„(Úrok) bude podstatně větší než v nedávné době. Německo dlouhodobě mělo punc nejlepšího dlužníka. Nyní naznačuje, že se bude v následujících letech chovat rozpočtově nezodpovědně a bude se muset připlatit, řekněme, nějaká prémie,“ vysvětluje Sklenář.

„Pokud si Německo za těch deset let půjčovalo za dvě, dvě a půl procenta, tak teď to vypadá, že to bude muset být třeba o jeden procentní bod navíc, to znamená možná tři, tři a půl procenta,“ dodává.

Kritika opozice

Úterní rozhodnutí kritizují hnutí Alternativa pro Německo (AfD), Levice, ale i končící liberálové, podle kterých nebylo fér o těchto změnách rozhodovat ještě za starého složení parlamentu. Například Alternativa pro Německo zaznamenala v únorových volbách rekordní výsledek a skončila na druhém místě za CDU/CSU.

„Tuhle kritiku odmítám. Mám na své straně různá rozhodnutí německého ústavního soudu, které říkají, že tenhle postup byl v souladu s ústavou a je platný a ne co říkají některé opozičních strany,“ namítá Nürnberger.

Některé z opozičních stran totiž podaly ústavní stížnost, německý ústavní soud ovšem dal za pravdu budoucím vládním stranám. Nürnberger však přiznává, že tyto změny by se jim nepodařilo prosadit příští týden, kdy už bude parlament v novém složení.

„Já už nebudu členem nového parlamentu, ale cítil jsem povinnost přijmout úplně bezprostředně nutné opatření, které jsme ještě byli schopní udělat v poslední minutě. Já se domnívám, že to bylo dobře,“ obhajuje končící poslanec za německou SPD.

„Voliči nám dali mandát od roku 2021 do konce našeho volebního období. To skončí s konstituováním nového parlamentu, a to je až příští týden,“ dodává Nürnberger s tím, že rozumí těm Němcům, kterým toto rozhodnutí přijde nespravedlivé.

„Ale já musel uvažovat o tom, co je momentálně důležité, co je absolutní nutnost, abychom ještě konali. Ta šance už nebude, ale hrozby německé společnosti zvenku, ale také uvnitř společnosti jsou tak obrovské, že jsme byli nuceni tenhle krok udělat ještě teď, když to bylo možné,“ objasňuje.

‚Musíme investovat‘

Zajistit, aby peníze získané z těchto návrhů skutečně putovaly na obranu, by podle Nürnbergera měla daná pravidla, která Spolkový sněm přijal v rámci změn a která jsou jasně definována.

„Domnívám se, že situace v Německu, ale všude v Evropě je tak krizová, že potřebujeme lidi, kteří mají v sobě cit pro to, co je nutné a co není nutné. Věřím tomu, že náš demokratický systém je tak odolný, že přijmou správná rozhodnutí.“

„V reálném ekonomickém světě si musíte půjčit peníze, abyste mohli investovat. Když investujete dobře, tak se vám peníze vrací. To je právě ta situace, ve které je Německo. Musíme investovat, aby naše infrastruktura byla schopná nést ty závazky, aby naše armáda byla schopna bránit ty investice. Když to neuděláme teď, způsobilo by to ještě mnohem větší a rozsáhlejší investice v budoucnosti. Právě teď je ten správný okamžik tohle rozhodnutí přijmout,“ zdůrazňuje končící poslanec Nürnberger.

„Německo už v současnosti hospodaří se schodkem kolem tří procent hrubého domácího produktu. Jedna z věcí, proč se chce zadlužit, je, že říká: ‚Nechceme omezit sociální stát, ale chceme dál investovat’,“ popisuje ekonom Sklenář.

„Ten investiční balíček se nesnaží situaci strukturálně změnit. Jenom říká: ‚Některou část ekonomiky zasypeme novými penězi, na které si půjčíme a věříme, že to pomůže.’ Ale ten strukturální problém se v ekonomice vůbec nezměnil, jenom se prostě zasype velkým balíkem peněz,“ kritizuje ekonom.

Oba rozhovory s německým poslancem Jörgem Nürnbergerem a hlavním ekonomem J&T Banky Petrem Sklenářem si poslechněte ze záznamu v úvodu článku.