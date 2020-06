Německá policie vyrazila do boje s pedofílií. Odkrývá síť až 30 tisíc agresorů z internetových fór

Počítačoví experti německé policie se probourali do diskuzních fór, kde se sdružují pedofilové. Jde o rozsáhlou síť pedofilů, která by mohla mít až 30 tisíc členů. V pondělí to oznámila vláda Severního Porýní-Vestfálska, kde celý případ začal. Agresoři se sdružovali na internetových fórech, kde se svěřovali se svými delikty, otevřeně si psali o svých obětech a vyměňovali si jejich fotky. Od stálého zpravodaje Berlín 9:02 30. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Němečtí počítačoví experti se probourali do diskuzních fór, kde se sdružují pedofilové (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixmac

Vyšetřovatelům k tisícům až desetitisícům podezřelých pomohly kontakty jednoho muže z Bergisch-Gladbachu, kterého loni na podzim zatkli. Ten se na internetu přihlašoval do několika tajných diskuzních fór, kde se sdružovali lidé s pedofilními sklony. Navzájem si vyměňovali fotky svých obětí a také si například dávali rady, jak si u dětí získat důvěru.

Vyšetřování vedou úřady Severního-Porýní Vestfálska. Tamní ministr spravedlnosti Peter Biesenbach prohlásil, že i jen letmý pohled do diskuzí stačí k tomu, aby se člověku udělalo zle.

Dívku chtěli odvézt na víkend z Prahy a mít s ní sex ve třech. Partnery ze snímku V síti stíhá policie Číst článek

Potíž je v tom, že v podstatě všichni uživatelé na fórech vystupovali pod falešnou identitou. Pro odhalení jejich skutečné totožnosti vznikl nově utvořený tým, který se zapojí do akce již tento týden. Sedí v něm experti na počítačovou kriminalitu a zužitkují v něm své zkušenosti z boje s hackerskými útoky.

U tisícovek účtů začnou hledat IP adresy a další vodítka, která by mohla vést ke konkrétním osobám. Je velmi pravděpodobné, že si někteří lidé vedli hned několik různých profilů. Vyšetřovatelé ale i tak počítají s tím, že půjde o obrovskou síť, která by mohla vést i za hranice Německa. V první řadě se teď zaměří na agresory, kteří v poslední době píšou o přípravě nějakého dalšího útoku.

Vládní plán

V Německu se za poslední měsíce odhalilo hned několik pedofilních kauz. Spolková vláda proti tomuto fenoménu postupuje systematicky. Všechny koaliční strany se shodují, že by se měly zpřísnit tresty za zneužívání dětí. Tento návrh prosazují od začátku června, kdy policie rozkryla jednu kauzu ve městě Münster.

Konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokraté SPD se ale zatím neshodli na tom, kam až by se mělo zajít. Ministryně spravedlnosti Christine Lambrechtová (SPD) chce proto k jednomu stolu přizvat zástupce policie, soudů či různých neziskových organizací, a ti by měli vypracovat podrobnější plán.

Zmizení z roku 2007. V případě možného únosu dívky Maddie McCannové je podezřelý Němec Číst článek

Tento postup ale předem odsoudil ministr vnitra ze Severního Porýní-Vestfálska, regionu, kde se odhalila většina nových případů. Herbert Reul kritizuje stávající podobu zákonů, v Německu se totiž tvorba a šíření dětské pornografie může hodnotit i jen jako přestupek, nikoliv trestný čin. Podle Reula to v podstatě celý problém znevažuje a Berlín by měl urychleně upravit pravidla, aby bylo takové jednání v každém případě trestné.

Maddie McCannová

Do Německa vedou také stopy u jednoho z nejsledovanějších případů zmizení dítěte. Po třinácti letech hledání přišly úřady s teorií, že anglickou dívku Maddie McCannovou unesl a později zavraždil německý sexuální násilník.

Onen člověk je teď shodou okolností ve vězení kvůli jinému sexuálnímu deliktu. Ihned po zveřejnění nových poznatků ho dozorci přeložili na samotku. Advokát tohoto trestance si stěžuje, že muž od spoluvězňů čelil šikaně a musel se obávat o život.

Vyšetřovatelé v kauze Maddie McCannové teď nicméně shání další důkazy, které by mohly prokázat Němcovu vinu. Podle stanice NDR ale začínají hrát o čas, protože vězeň Christian B. si nejpozději do příštího ledna odpyká nynější trest, a dokonce není vyloučené, že bude podmínečně propuštěn i dříve. Policisté tak urychleně pracují na tom, aby ho v kauze Maddie mohli vzít do vazby.