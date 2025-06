Němečtí policisté se bojí soudů kvůli hraničním kontrolám. ‚Je to scestné,‘ uklidňuje je ministr

Němečtí policisté chtějí po vládě záruku, že nebudou moct být soudně stíháni kvůli hraničním kontrolám. Problémů se zákonem se obávají kvůli zpřísněnému režimu, který na začátku května zavedl nový kabinet kancléře Friedricha Merze. Stanici WDR to ve středu řekl předseda největších německých policejních odborů GdP Andreas Rosskopf. Soud v pondělí rozhodl, že odmítnutí tří somálských žadatelů o azyl bylo protiprávní. Berlín 12:46 4. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpřísnění režimu na německých pozemních hranicích na počátku května - den po svém nástupu do funkce - nařídil ministr vnitra Alexander Dobrindt. (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Zpřísnění režimu na německých pozemních hranicích na počátku května – den po svém nástupu do funkce – nařídil ministr vnitra Alexander Dobrindt. Umožnil, aby policisté odmítali i ty migranty, kteří chtějí v Německu požádat o azyl. Výjimkou měly být podle nařízení jen „zranitelné skupiny“, jako jsou děti, těhotné ženy nebo vážně nemocní.

Berlínský správní soud, který rozhodoval o případu tří Somálců vypovězených z Německa zpět do Polska, označil tuto praxi za protiprávní. Německá vláda v ní ale chce navzdory tomu pokračovat.

„Samozřejmě že se jedná o rozhodnutí v jednom konkrétním případě, ale je třeba říci, že takové případy jsou na denním pořádku, a proto se mezi kolegy šíří určitá nejistota,“ řekl ve středu Rosskopf. Zdůraznil, že policisté jsou za své jednání sami právně odpovědní.

Dobrindt obavy, že by se mohli dostat policisté při prosazování hraničního režimu do konfliktu se zákonem, už v úterý odmítl. „Je to naprosto scestné, že by měli být policisté popotahováni, když dělají to, co je jejich úkolem,“ řekl.

Rosskopf ale s ministrem nesouhlasí. Dobrindt má sice podle něj pravdu, že policisté jednají na základě politického rozhodnutí, ale když je jasné, že je toto nařízení protiprávní, mají ze zákona povinnost se proti němu ozvat. Vyzval, aby policisté dostali písemnou záruku, že nebudou moci být soudně stíháni.

Dobrindt i kancléř Friedrich Merz po rozhodnutí soudu uvedli, že zpřísněný režim na pozemních hranicích bude vláda nadále prosazovat. Podle Merze verdikt sice manévrovací prostor vlády zúžil, kabinet je ale nadále přesvědčen, že na hranicích odmítat žadatele o azyl může. Oba politici zdůrazňují, že soud rozhodoval v jednom konkrétním případě.

V nadcházející právní bitvě bude podle německých médií důležité, jestli se vládě podaří věrohodně doložit, že se Německo nachází v nouzové situaci a může využít výjimku, kterou zmiňuje článek 72 Smlouvy o fungování Evropské unie. Na jeho základě se mohou členské země EU odklonit od některých pravidel v zájmu udržení veřejného pořádku a ochrany vnitřní bezpečnosti.

Dobrindt v úterý uvedl, že nouze vznikla tím, že nelegální migrace přetížila schopnost Německa integrovat nově příchozí do společnosti, včetně přeplnění školek, škol a přetížení zdravotnictví. Podle bavorského premiéra Markuse Södera se Německo do ohrožení dostalo kvůli sousedním zemím, které se v migrační otázce nedostatečně drží evropského práva. „Tím vzniká ohrožení veřejného pořádku,“ dodal.