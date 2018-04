Německé námořnictvo přišlo o svou pýchu. Všechny jeho ponorky jsou mimo provoz

Pýchou německého námořnictva je - nebo spíš bylo - šest ponorek. Ani jedna z nich ale na nějakou misi jen tak nevypluje. Celá flotila je totiž v docích a prochází rozsáhlými opravami nebo modernizací. Nefunkčního ponorkového loďstva si všímá také aktuální vydání časopisu Spiegel. Berlín 16:55 9. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá ponorka U33 se připravuje na operaci nedaleko Bergenu v Norsku. Snímek pochází z roku 2015. | Zdroj: Reuters

Problémy s německými ponorkami jsou různé: třeba loď U32 má problém s bateriemi, které se velmi rychle vybíjí. Ponorka se tak nemůže potopit, protože by jí mohly selhat elektromotory. U35 si zase loni v říjnu poškodila šroub, na který si namotala rybářskou síť.

Celá flotila je v docích od loňského podzimu. Podle Severoněmeckého rozhlasu všechno zdržuje nedostatek náhradních dílů. Před dvěma týdny se na moře poprvé po dvou letech vypravila U31. Námořnictvo ji ale zatím jen testuje a do ostrého provozu se vrátí nejdřív za půl roku.

Situace je demotivující i pro ponorkové posádky. Náladu ve vysílání televize Das Erste stručně shrnul mluvčí námořnictva Johannes Dumrese: „Členové jednotlivých posádek to mají tak, že by se rádi vrátili na moře.“

Podle magazínu Spiegel tráví námořníci velkou část času ve výcvikovém centru. Jeho součástí je také speciální simulátor, který si vyzkoušel redaktor Spiegelu Konstantin von Hammerstein.

„Nacvičuje se v něm řízení a celý se hýbe. Měl jsem čest si také zařídit. Musím říct, že jsem rád, že to byl jen simulátor. Kdyby to byla skutečná ponorka, tak by na tom bylo naše loďstvo ještě hůř než teď. Řídit ponorku - aspoň z toho, co jsem si všiml - je docela těžké,“ popsal.

Všiml si ale i toho, že morálka námořníků i tak upadá. Někteří z nynější situace viní politiky, a to hlavně ministry z 90. let, kdy se kontrakt na ponorky třídy 212A podepisoval. Spolková vláda se pokoušela ušetřit a tak dávala přednost levnějším technickým řešením. Součástí úspor bylo i to, že flotile chybí náhradní díly.

Stíhačky, tanky i vesty

S něčím podobným ale v Německu nemá problém jen loďstvo. Kromě ponorek je tou nejnovější kauza stíhaček Tornado.

I s tou přišel Spiegel, který se situaci v Bundeswehru věnuje dlouhodobě. Jeho redaktoři se letos dostali k tajným materiálům, podle kterých stroje Tornado neodpovídají požadavkům NATO. Nemůžou se tak účastnit budoucích zahraničních misí a musí se modernizovat. Problémem jsou ale peníze i čas - většina ze skoro stovky Tornád tak prý přestavět ani nejde.

Problém mají také pozemní jednotky Bundeswehru: více než polovina nových tanků nemá dostatečné vybavení na boj. A vojákům chybí neprůstřelné vesty nebo polní stany.

Německá vláda se zavázala ke změně ve své nové koaliční smlouvě. Jenže podle deníku Handelsblatt je tenhle slib formulovaný vágně. Křesťanští a sociální demokraté se podle dokumentu zasadí o to, aby měli vojáci co nejlepší výzbroj. Nikde se ale nezmiňují o tom, kde a kolik peněz na to vláda vezme.