Německo poprvé od ustavení Merzovy vlády přijalo let s afghánskými migranty. Víza si vymohli u soudů

Německo v pondělí poprvé od ustavení vlády kancléře Friedricha Merze přijalo let s afghánskými migranty, kteří budou moci ve spolkové republice zůstat. Informuje o tom agentura DPA, podle níž na palubě stroje bylo 45 Afghánců, kteří si víza vymohli prostřednictvím soudních řízení.

Berlín Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Podle informací agentury AFP se evakuace týkaly spíše menších letišť v regionech

Mnoho afghánských rodin čeká v pákistánském Islámábádu už měsíce nebo roky na možnost odcestovat do Německa (ilustrační foto) | Zdroj: Pexels

Afghánci se do Německa dostali z Pákistánu s mezipřistáním v Istanbulu. Komerční let s nimi na letiště v Hannoveru dosedl kolem 14.00. „Všechny tyto osoby prošly přijímacím řízením i bezpečnostní prověrkou v plném rozsahu,“ uvedla mluvčí ministerstva vnitra.

Británie chce zpřísnit pravidla migrace. Pozastavuje žádosti uprchlíků o přicestování jejich rodin

Číst článek

Jak podotýká DPA, mnoho afghánských rodin čeká v pákistánském Islámábádu už měsíce nebo roky na možnost odcestovat do Německa. Jedna žena agentuře před odletem z Pákistánu řekla, že čekala v obavách 14 měsíců a nyní se těší na život ve svobodě a bezpečí.

Německá vláda velké koalice v květnu zastavila program příjmu zvláště ohrožených Afghánek a Afghánců.

Vedle bývalých afghánských zaměstnanců německých institucí a jejich příbuzných byli prostřednictvím tohoto programu přijímáni také Afghánci, kterým hrozí pronásledování ze strany islamistů z Tálibánu, třeba proto, že se v minulosti jako právníci nebo novinářky zasazovali o lidská práva.

To, že v pondělí navzdory zastavení programu mohly do Německa přiletět přes čtyři desítky Afghánců, souvisí s tím, že si přijetí prostřednictvím žalob vymohly u německých soudů. Ve spolkové republice je podporuje organizace Kabul Luftbrücke (Letecký most Kábul). Podle ministerstva vnitra se nyní soudy zabývají zhruba 85 žádostmi o předběžné opatření.

Další naléhavosti věci dodala skutečnost, že pákistánské úřady začaly zpět do Afghánistánu vyhošťovat i Afghánce z německého přijímacího programu. Německé ministerstvo zahraničí sdělilo, že se nyní 2100 osob z tohoto programu nachází v Pákistánu a 200 v Afghánistánu.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme