Atrapa výbušniny v Postupimi souvisí s vydíráním DHL. Další zásilky mohou následovat

Vyděrači chtěli podle policie po doručovací společnosti DHL peníze v řádu milionů eur. U zařízení se nacházel vzkaz od vyděračů ve formě QR kódu.

Kvůli podezřelé zásilce v Německu evakuovali vánoční trhy. Balíček obsahoval hřebíky, dráty a dělobuch Číst článek

Policie předpokládá, že vyděrači pocházejí z oblasti Berlína nebo spolkové země Braniborska, jež hlavní město obklopuje.

Výbušné zařízení v balíčku zaslaném do postupimské lékárny bylo velmi nebezpečné, mohlo lidi těžce zranit. „Nejnovější zjištění ukazují, že balíček doručený na adresu lékárny v Postupimi mohl explodovat a způsobit vážná zranění nebo i smrt," uvedl braniborský ministr vnitra Karl-Hainz Schröter.

V zásilce byly hřebíky, dělbuch a kovový váleček, roznětku v ní ale policisté nenašli. „Podobný případ už jsme zaznamenali 6. listopadu ve Frankfurtu nad Odrou, kde byl cílem online obchod. Podle našich zjištění jde o hrozbu omezenou na Braniborsko, spolupracujeme ale s policií v dalších spolkových zemích,“ doplnil Schröter.

Policisté pak na Twitteru vydali doporučení, jak postupovat po přijetí podezřelého balíčku. „Pokud někdo obdrží podezřelý balíček, měl by zavolat policii. A za žádných okolností by ho neměl otvírat,“ uvedla policie s tím, že zatím nemá žádné stopy, že by měly být další podobné zásilky v oběhu.

Policisté dál pátrají po odesílateli balíčku, který zásilková služba doručila v pátek do lékárny v bezprostřední blízkosti vánočního trhu, který je největší v celé německé spolkové zemi Braniborsko.

Innenminister Schröter hat die PM eröffnet. Nach derzeitigen Erkenntnissen galt die Zustellung der Paketbombe nicht dem Weihnachtsmarkt. Jedoch liegt uns eine Erpressung zum Nachteil des Paketzustellers DHL vor. #0112pdm — PolizeiBrandenburg_E (@PolizeiBB_E) 3. prosince 2017

Policie pro tento případ vytvořila zvláštní vyšetřovací skupinu, která zahrnuje kolem 25 kriminalistů. Pyrotechnici v pátek podezřelý balíček zneškodnili. Jeho zbytky byly předány forenznímu institutu k analýze, která pravděpodobně potrvá několik dnů.

Trhy v Postupimi jsou po pátečním nálezu podezřelého balíčku poblíž tržiště otevřeny jako normálně. Hlídkuje na nich ale více policistů a zpřísněna jsou i bezpečnostní opatření.

Před necelým rokem byl dějištěm teroristického útoku vánoční trh v Berlíně. Islamista Anis Amri tam najel nákladním autem do lidí. Dvanáct z nich, včetně jedné Češky, tehdy přišlo o život.