,Ve hře je pokuta i vězení.‘ Německý parlament určil, jak gynekologové mohou informovat o potratech

Německý parlament odhlasoval změnu paragrafu z roku 1933. Změna je prý ale jen kosmetická. Radiožurnálu to řekla lékařka Bettina Gaberová, na kterou prokuratura kvůli propagování potratů podala žalobu.

„Před rokem na mě podali dva takzvaní ochránci života trestní oznámení. Prohledávali moje webové stránky a našli tam jednu větu, že nabízím ukončení těhotenství pomocí medikamentů. Následně to prošetřovala policie a státní zastupitelství mě obžalovalo,“ řekla Gaberová, která pracuje jako gynekoložka v Berlíně.

Zakázaná propagace

Na svůj proces teprve čeká. Soud ještě ani neurčil datum projednávání. Podle dosavadních zákonů se ale případ Bettiny Gaberové může odvíjet podobně jako u její kolegyně z Gießenu, Kristiny Hänelové. Ta za zveřejnění informace o potratech dostala pokutu v přepočtu více než 150 tisíc korun. „Ve hře je pokuta, ale také odnětí svobody, a to až do výše dvou let,“ dodává.

O zákonu se celý rok hádala vládní koalice. Konzervativní křesťanskodemokratická unie CDU/CSU nic měnit nechtěla, sociální demokraté z SPD ho chtěli ze sbírky zákonů vyškrtnout úplně. Nakonec dospěli ke kompromisu, který ve čtvrtek večer schválil parlament. Informovat o potratech je povolené, jejich propagace ale zůstává trestná.

Umělé přerušení těhotenství je v Německu sice zakázané, ale za určitých podmínek zůstává beztrestné. Například když se žena před zákrokem poradí, nechá si tři dny na rozmyšlení a potrat se uskuteční do 12. týdne těhotenství.

„Tento vládní kompromis mi umožní alespoň to, že budu moct na své stránky napsat, že nabízím provedení potratu. Nesmím tam ale uvádět, jaký druh potratu nabízím. Existují dva druhy, operativním zákrokem nebo pomocí léků. To ale uvést nesmím,“ popisuje. Spokojená s tímto řešením není. Informovat o legálních potratech nepovažuje za propagaci nebo reklamu, ale za lékařskou povinnost. Ženy, které se chtějí informovat o potratech, se ale budou nadále muset obracet na státní poradny.

„Na co jsou tyto složité cesty? Byly by zbytečné, pokud bychom měli my lékaři možnost to na našich stránkách věcně a informativně popsat. Tomu prostě nerozumím.“

Bettina Gaberová by nejraději celý paragraf škrtla, podle ní je zbytečný. Zatím může ze svých stránek škrtnout sousloví „pomocí léků“. Tím by se nejspíš vyhnula soudnímu procesu. „Musím si ještě rozmyslet, jestli to udělám, nebo jestli půjdu dál,“ uzavírá.

Interrupce v Německu Na základě nového zákona by měl vzniknout také centrální, každý měsíc aktualizovaný seznam lékařů, klinik a nemocnic, které potraty provádějí. Podle statistického úřadu od ledna do září loňského roku lékaři v Německu potrat provedli ve více než 76 000 případů, tedy zhruba ve stejném počtu jako v tomtéž období předcházejícího roku. Většinou bylo ženám, které se pro umělé přerušení těhotenství rozhodly, mezi 25 a 30 lety.