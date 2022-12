Němečtí pučisté se inspirovali i v USA, soudí zpravodaj. Proces může trvat roky

Rozsáhlé policejní razie po celém Německu, desítky lidí zadržených. To jsou zprávy, které poslední dny plní média v Evropě, včetně těch v ČR. Proč? Co se to u vás děje?

Chápu, že když si člověk přečte jen zpravodajské titulky, a přiznejme si, že to všichni děláme, tak to může znít skoro až fantasticky nebo přinejmenším kuriózně, co se teď o dění v Německu dovídáme.

Ale my se tady bavíme o lidech, kteří měli reálný vliv, peníze, zbraně a nejspíš také odhodlání svrhnout celý systém, na kterém je Spolková republika založená. Na akci se podle úřadů připravovali systematicky od loňského podzimu a dokonce v nejméně 50 domech našla policie i zbraně.

Vedle toho také měli obrovské zásoby hotovosti, zlato, stříbro. Dokonce tam měli i dvě stovky drahých satelitních telefonů Iridium, to rozhodně není něco, co by měl každý jen tak schované ve sklepě. Toto může fungovat kdykoli třeba i během blackoutu na velké vzdálenosti.

Takže řekněme, že tato skupina byla vybavená přinejmenším tak dobře jako padouši z nějakého dílu Smrtonosné pasti. Ve skupině byli podnikatelé, soudkyně, právníci, lékaři, do toho třeba ještě i váleční veteráni, pravděpodobně vyznamenaní, protože byli na misích z Bundeswehrem, ať už v Kosovu nebo v Afghánistánu. Takže opravdu už jenom ta skladba té skupiny je něco opravdu bezprecedentního.

My se tedy bavíme o nějaké organizované skupině, která se skutečně pokusila nebo její cíl byl svrhnout stávající vládnoucí režim, demokratický režim v Německu?

Ano, přesně tak. To, na čem se shodnou pravděpodobně všichni ti, které teď policie obvinila, je nechuť pokračovat v respektování demokratického zřízení, které známe pod pojmem liberální demokracie.

„Podle našich zjištění bylo cílem této skupiny rozvrácení státního a demokratického pořádku v Německu. A to pomocí násilí. Zatčené spojuje odmítání státních německých institucí a taky víra v konspirační teorie. “ Peter Frank, nejvyšší státní zástupce ( YT tagesschau, 8. 12. 2022)

Ta skupina neměla žádný vlastní název, ale spousta jejích členů vycházela z hnutí Říšští občané –⁠ kdo to jsou Říšští občané?

Já bych řekl, že tato akce se v podstatě, když to hodně přeženu, stala jakousi reklamou na Říšské občany. Ano, v té skupině jsou lidé, kteří k tomuto hnutí inklinují. Ale on je to spíš takový myšlenkový proud, který je v Německu relativně rozšířený. Podle kontrarozvědky se k němu hlásí asi něco přes 20 000 lidí, což je naprosto nepředstavitelné číslo, ale pořád se bavíme o osmdesáti milionové zemi.

Každopádně je to vlastně taková směsice lidí ze všech možných profesí, různého vzdělání, původu, ať už z východního nebo západního Německa. Je trošku těžké se vžít do myšlení těchto lidí. Zakládá se to vlastně na jednoduché premise, že tito lidé zpochybňují vůbec to, že existuje Spolková republika Německo. Oni zkrátka věří, že celé Německo je od konce druhé světové války pořád ještě okupační zónou spojenců, ze které se po roce 1989 jen stáhla sovětská armáda, ale pořád asi podle nich Německu vládnou Britové, Francouzi a pochopitelně Američané.

Tito lidé, které tedy označujeme za Říšské občany, se sami považují za jakési následovníky Velkoněmecké říše. To znamená mnohem většího státu, než jakým spolková republika dneska je, který sahal v podstatě od Gdaňsku až po západní hranice dnešního Německa. Dokonce si tisknou vlastní pasy, na kterých mají ještě pořád napsané Deutsches Reich. Dokonce mají i fiktivní úřady.

Potom jsou v tom hnutí poměrně často i tzv. prepeři. To jsou zase lidé, kteří věří, že se blíží armagedon, konec světa a opravdu se připravují na nějaký ozbrojený konflikt, na jaderný spad atd. A samozřejmě se ještě k tomu všemu přelepily i různé konspirační teorie, které se šíří internetem.

Poměrně velkou část té aktuální teroristické buňky tvořili tzv. kverdenkři, to znamená lidé, kteří se opírají o hnutí, které vzešlo čistě jen z protestů proti všem pandemickým opatřením. Pak jsou tam zase lidé, kteří věří teorii QAnon. To je taková, jak to říct, víra ve spiknutí nějakých elit, satanistů, pedofilů, kteří unášejí děti a snaží se z nich získat hormony mládí, aby žili nekonečně dlouho a dál vládli světu. Ano, já vím, jak to zní…

Šíleně.

Přesně, od začátku to zní šíleně. Člověk se občas neubrání tomu, aby se nad tím pousmál. Ale i samotné německé úřady prostě připouští: ano, zní to přinejmenším bizarně, ale nemůžeme podceňovat, co to s některými jedinci udělalo a co to může pro společnost do budoucna znamenat.

Tady ani nejde o definice pravicový nebo levicový terorismus. Toto je zkrátka důsledek dlouholetého působení konspiračních teorií, které se s pandemií koronaviru jen urychlilo a získává si stále nové a nové příznivce. A to není můj názor. K tomu došlo generální státní zastupitelství Německa.

Síla prince z rodu Reussů

A byl nějaký mozek celého plánu, toho puče, který teď tedy zatrhly policejní razie? Mluví se o nějakých konkrétních lidech, kteří to celé vymysleli?

Já bych asi začal nejdřív tím šéfem, on si podle mě zaslouží vlastní pasáž. Mimochodem, Matěji, viděl jsi někdy německou nekonečnou telenovelu Sturm der Liebe?

Já neumím německy!

Byla i na českých kanálech. Jmenovalo se to Síla lásky.

Aha, tak to jsem nepostřehl. Má to s tím něco společného?

Tam je postava takového zámeckého pána, který je pořád v kravatě, takový nablyštěný člověk k šedesátce, jmenuje se Saalfeld. A já bych v podstatě řekl, že ten mozek celé operace, jak to tedy chceš označovat, tak to je úplně skoro ta samá figura.

V Německu je sice zvykem, že se obvinění ani teroristé nejmenují, a to nejen kvůli GDPR, ale hlavně kvůli tomu, aby se jejich jméno zkrátka nešířilo a oni nebyli příliš slavní. Ale tady to říct můžeme bez problémů. Byl to Heinrich XIII. Princ Reuss.



„Nikdy od té doby, co se Německo 8. května 1945 vzdalo, znovu nebylo svrchovanou zemí (...) Charta Spojených národů stále vede Německo jako nepřátelskou zemi.“ Heinrich XIII. na Worldwebforu 2019 (YT Gedanken zur Zeit, 7. 12. 2022)

Jmenovat ho můžeme, protože je ze starodávného rodu Reussů, ve kterém se každý mužský potomek jmenuje Heinrich. Takže v podstatě automaticky víme, jaké má křestní jméno. A každý ten šlechtic potom vyfasuje jednou za několik let číslo. Tento má od začátku milénia třináctku.

Je to podnikatel s nemovitostmi. Žil ve Frankfurtu. Mimochodem obchodoval i se šumivým vínem. Žil v opravdu bohaté části Frankfurtu v nádherném podkrovním bytě ve vyhlášené čtvrti. Televize ZDF s nadsázkou píše, že tento člověk pendloval mezi golfovými hřišti a schůzkami s teroristy. Nejspíš to všechno z velké části financoval. Přibíral k sobě neustále lidi, se kterými sdílel stejné hodnoty.

A tady se právě dostáváme k tomu, že někdy po revoluci v roce 1989 se nejdřív snažil za svůj knížecí rod vybojovat zpátky majetek, který kdysi znárodnila východoněmecká komunistická strana. S tím neuspěl a podle ostatních členů rodu tehdy zatrpkl. A začal se čím dál víc orientovat na různé konspirační teorie.

A právě nejspíše uvěřil těm teoriím o říšských občanech ve svém rodu. Platí za takovou černou ovci, protože na veřejnosti se ani nestyděl mít nějaké dlouhosáhlé antisemitské komentáře, klidně i v angličtině. Cizincům říkal, jak to v Německu ovládá jakési židovské spiknutí a tak.

Takže tento člověk to celé za prvé financoval, pravděpodobně tedy i organizoval v rámci tzv. samozvané rady, která si přes WhatsApp posílala rozkazy. A ještě k tomu tedy, aspoň ze svého pohledu, aspiroval na budoucího – nevíme, jak tomu chtěl říkat, jestli říšského nebo spolkového nebo nějakého jiného – kancléře Německa.

A on v tom celém byl sám nebo měl nějakou pravou ruku?

Tady se zase dostaneme k tomu, že to začne vypadat bizarně. Tím největším šokem vůbec bylo, když policie, tentokrát v Berlíně ve Wannsee v luxusní čtvrti, s beranidlem vyrazila dveře do domu současné soudkyně a donedávna i členky Bundestagu za stranu Alternativa pro Německo. Z parlamentu sice před rokem odešla, ale pořád si držela vstupní kartičku, se kterou se mohla kdykoliv dostat na půdu parlamentu. A možná si ji nechala ne tak úplně náhodou.

Ta buňka měla dvě křídla, tzv. radu, to bylo napůl civilní, napůl nějaké ozbrojené hnutí, které předávalo informace nebo rozkazy svým nohsledům. A pak je tady ještě jedna sekce, která byla trošku oddělená, měla vlastní hierarchii, byla zaměřena čistě jen na vojenské otázky. Za tu pravděpodobně odpovídal bývalý podplukovník Bundeswehru, který v 90. letech zodpovídal za sklady se zbraněmi bývalé lidové armády, bývalé lidové policie a dalších složek NDR.

Jenže z jejich hangárů tehdy zmizelo na 150 zbraní, ať už samopalů nebo pistolí. Dodnes se prakticky nic nenašlo. Ten člověk za to dostal podmínku, vyhazov z armády. Potom na začátku tisíciletí začal stále víc inklinovat k různým konspiračním teoriím. A teď je tedy ve vazbě.

Je tam také další plukovník Bundeswehru. Ten mimochodem stál u založení elitního komanda KSK. V posledních letech se přidal k hnutí odpůrců pandemických opatření a vykřikoval na jejich demonstracích hesla o boji s pomyslnou očkovací mafií. Toto je ukázka, jak se propojily světy Říšských občanů a těch, kterým se někdy trošku hanlivě říká popíračů pandemických opatření.

Pak tam byl bývalý policista, který pandemická opatření rovnou přirovnával k nacistickým metodám. Ale paradoxně když on sám požádal kdysi o nový pas, tak do kolonky, kam měl uvést místo narození, napsal slovo Prusko. Takže k Velkoněmecké říši má přinejmenším ambivalentní vztah. A pak jsme tam třeba mohli najít i další politiky z AfD, jednoho bývalého radního z města na německém úpatí Krušných hor.

A taky se překvapivě teď vysvětlilo pozadí jedné razie z jara, kdy policisté prohledávali dům jednoho aktivního člena už zmíněného komanda KSK. Našli tehdy zbraně a munice a i tento člověk byl zřejmě součástí této buňky. A aby toho nebylo málo, tak ve vazbě je dokonce i jeden aktivní člen KSK. Policisté si pro něj přišli rovnou do kasáren.

A oni měli nějaký konkrétní plán, jak svrhnout německou demokracii?

Extremisté si na internetu už léta píšou o tom, že se blíží Tag X, neboli Den D, kdy má vypuknout buď občanská válka nebo převrat. Ale tito už měli poměrně konkrétní plán a vlastně celkem jednoduchý. V podstatě skupina dvaceti třiceti osob měla vtrhnout do budovy Bundestagu v době, kdy zasedal, zajmout poslance i členy vlády. A právě doufali, že touto akcí v zemi naráz vyvolají chaos, protesty a teoreticky to povede právě ke svržení demokracie.

I když jakým způsobem by to potom formálně udělali, to ještě úplně nevíme, jestli měli domyšlené. Každopádně potom chtěli sami nastoupit k moci. Do čela země se dral onen princ Reuss. Justici měla řídit ona soudkyně a bývalá poslankyně za AfD. Ale o některých dalších resortech, jak už to u podobných skupin bývá, se podle informací magazínu Spiegel ti zbývající extremisté poměrně dost dlouho hádali.

Jak jsi sám už několikrát řekl, zní to všechno bizarně, šíleně, ale musíme to brát vážně, protože si ta skupina obstarávala zbraně. Razie nebyly jenom v Německu, byly i v Rakousku a Itálii. A navíc se ukazuje, že by ta skupina mohla mít vazby na Rusko…

Je to ještě dost neprobádané pole, u kterého je hodně nezodpovězených otázek a asi nikdo neočekává, že se v nejbližších letech můžeme dozvědět úplnou pravdu. Faktem je i podle spolkového zastupitelství, že princ Reuss byl v kontaktu s Ruskou federací, navázal styky s jejími zástupci, byť nevíme, jestli byly z diplomatických či jiných kruhů.

Dokonce mezi zatčenými je i jedna ruská občanka, která údajně měla při vyjednávání sehrávat nějakou roli. Ale úřady jedním dechem dodávají, že zatím neví, jestli Rusko vůbec na tuto nabídku nějak přistoupilo nebo vůbec jestli ji vzalo nějakým způsobem na vědomí.

„Jedná se spíše o vnitřní problémy Německa a oni sami uvádějí, že žádná ruská intervence nepřipadá v úvahu. Dozvěděli jsme se o tom ze zpráv v médiích. Nemáme k tomu co říct. “ Dmitrij Peskov, mluvčí Kremlu (agentura TASS, 7. 12. 2022)

Tady se vracíme zase k ideologii Říšských občanů, kdy oni na jednu stranu tvrdí, že Německo je stále okupační zónou vítězných mocností s výjimkou jedné - ta teď sídlí v Kremlu. A v podstatě spoléhali na to, že alespoň tato jedna mocnost by jim mohla přinejmenším do začátku nějak pomoci.

Překvapuje takovýto příběh německého zpravodaje?

Mě to popravdě zas tak moc nepřekvapilo. Nejen proto, že pravicový extremismus má v Německu mnohem víc obětí než islamismus, to je poměrně zajímavá statistika. Skoro všechny nejkrvavější útoky v poválečné historii Německa spáchali neonacisté nebo nějací jejich stoupenci.

Tady v posledních letech akorát vidíme, jak v Evropě i Americe sílilo jakési protisystémové hnutí. Stačilo vlastně jen, aby se nějakým způsobem konsolidovalo a dokázalo dát dohromady jednotlivce, kteří se nebojí použít i násilí. Takže bylo v podstatě jen otázkou času, kdy některým lidem nebude stačit jen chodit na demonstrace, křičet o Impf-Diktatur, Lügenpresse atd., a kdy už si v podstatě řeknou, že by ten systém mohli změnit nějak jinak.

Tady se vlastně vždycky musíme vrátit k tomu, co se stalo loni v lednu, tím myslím vtrhnutí demonstrantů do amerického Kongresu, které možná stoupenci liberální demokracie brali jako varovné znamení, ale někteří to brali jako velice vhodnou příležitost k inspiraci a k nápodobě, což o Německu samozřejmě platí.

A když to nepřekvapilo tebe, tak třeba německé experty na extremismus, politiky…?

Experty určitě ne. Třeba deník Tageszeitung, který se zrovna tímto problémem zabývá už léta, to v podstatě bere jako věc, která nevyhnutelně přijít musela. A opět se nebavíme jenom o Německu, to bylo možná bohužel jen první zemí, ve které ty plány zašly tak daleko.

Dokonce kancléř Olaf Scholz, který se netají tím, že velice rád čte aktuální politologickou literaturu a sociologické tituly atd., tak jeho mluvčí teď vzkázal, že toto, co se stalo, je vlastně jen potvrzením toho, co Olaf Scholz říkal přesně před rokem, když nastupoval do funkce.

„Největším nebezpečím pro naši demokracii je pravicový extremismus. Proto proti němu budeme bojovat s veškerým odhodláním.“ Olaf Scholz, německý kancléř (Die Welt, 15. 12. 2021)

Že pravicový extremismus musíme teď aktuálně považovat za největší hrozbu pro německou demokracii, mnohem větší než levicový extremismus a nebo islamismus. Byť samozřejmě na tyto kruhy se kontrarozvědka taky zaměřuje.

A jak to je teď? Běží nějaké policejní vyšetřování?

Ona ta akce běží už docela dlouho. Trvalo jen celé měsíce, než policisté nasbírali důkazy. Odposlouchávali asi 200 telefonních čísel. Celou dobu monitorují sociální sítě, kde nejspíš narazili i na první náznak toho, že se něco připravuje.

Mimochodem skupiny, kde se šíří konspirační teorie atp. v Německu sleduje policie i s pomocí umělé inteligence, která sama vyhodnocuje, jestli je nějaký komentář opravdu už za hranou, nebo se dá považovat za jakýsi “red flag”, který by se měl prověřit. Takže ta razie se chystala několik týdnů. Teď se vyhodnocují jednotlivé důkazy. To vyšetřování samozřejmě trvá.

Všichni asi tušíme, že na nějaké podrobnější výsledky si budeme muset ještě dlouho počkat. A na nějaký proces, který bude pravděpodobně možná jedním z největších procesů za poslední roky, na ten si počkáme určitě léta.

