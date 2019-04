Německo chtělo loni vrátit do Řecka 7079 žadatelů o azyl, úspěšné bylo v šesti případech

Německo chtělo loni ve smluvním rámci EU do Řecka vrátit 7079 žadatelů o azyl, úspěšné bylo ale v pouhých šesti případech. Vyplývá to z odpovědí německé vlády na dotaz parlamentní frakce Levice, o níž informuje list Die Welt. Ještě méně úspěšná byla spolková republika v roce 2017, kdy se jí do Řecka nepodařilo vrátit jediného běžence. Berlín 13:10 1. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uprchlíci a migranti v řeckém přístavu Piraeus nedaleko Atén | Foto: Reuters

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) loni Řecku poslal celkem 7079 žádostí o převzetí uprchlíků, kteří do Evropské unie přes tuto jihoevropskou zemi přišli. V rámci takzvaného dublinského systému by za jejich azylové řízení mělo být právě Řecko zodpovědné.

Tamní úřady ale vyjádřily připravenost přijmout jen 183 migrantů, což znamená, že více než 97 procent německých žádostí odmítly. Mezi hlavní důvody patřily chybějící ubytovací kapacity nebo absence důkazů, že daní běženci skutečně do EU přišli přes Řecko.

Obrana u soudu

Ani drtivá většina ze 183 migrantů, k jejichž přijetí se Atény uvolily, ale nakonec do Řecka vrácena nebyla. Za hlavní důvody v těchto případech Berlín označuje to, že se část uprchlíků návratu do Řecka úspěšně bránila u soudů. Další se zase nepodařilo nalézt na adrese, na níž jsou hlášeni.

Vedle šesti žadatelů o azyl, kteří se do jihoevropské země vrátili v rámci dublinského systému, spolková republika do Řecka na základě zvláštní dohody poslala také devět migrantů, které zachytila na rakouské hranici.

I přes tato čísla loňská statistika vykazuje vyšší hodnoty než v předchozích letech. Od roku 2011 Německo kvůli obavám o dodržování lidských práv do Řecka žadatele o azyl vůbec nevracelo a začalo s tím až během předloňského roku. Tehdy Atény požádalo o převzetí migrantů v 2312 případech, z nichž Řecko v 81 souhlasilo. Do země ale nakonec v roce 2017 žádný běženec z Německa touto cestou nedorazil.