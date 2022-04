Německý koncern chce vyvézt stovky obrněnců na Ukrajinu. Žádost musí odsouhlasit spolková vláda

Německý zbrojařský koncern Rheinmetall požádal spolkovou vládu o souhlas s vývozem stovky starších bojových vozidel pěchoty Marder na Ukrajinu. V pondělí o tom s odvoláním na své zdroje informovala agentura Reuters, která tak potvrdila informace nedělníku Welt am Sonntag. Berlín chce podle mluvčího vlády o povolení rozhodnout brzy. Berlín 21:34 25. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bojové vozidlo pěchoty Marder | Zdroj: Reuters

Žádost musí posoudit spolková bezpečnostní rada, které předsedá kancléř Olaf Scholz. Německá média poznamenávají, že je to poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu, kdy bude vláda o formální žádosti o export obrněnců Marder rozhodovat. Scholz a jeho kabinet v poslední době čelí stále většímu tlaku, aby Kyjevu poskytli i těžké zbraně. Dosud to odmítali.

Kyjev o stovku bojových vozidel pěchoty typu Marder ze 70. let již v minulosti požádal, na počátku dubna ale list Die Welt napsal, že německá ministryně obrany Christine Lambrechtová možnost přenechání vozů zamítla. Zdůvodnila to tím, že stroje Marder, které se německá armáda rozhodla nahradit obrněnci Puma, jsou nadále potřebné kvůli závazkům v rámci NATO.

Vedle Marderu také Leopard

Vedle bojových vozidel pěchoty by podle listu Die Welt společnost Rheinmetall na Ukrajinu ráda vyvezla také 88 starších tanků typu Leopard 1A5. Také tuto žádost už německé úřady obdržely.

Ministryně obrany Lambrechtová minulý týden členům vládní koalice napsala, že žádosti týkající se exportů vojenského materiálu na Ukrajinu budou „zpracovány s absolutní prioritou“. Do kdy chce Berlín rozhodnout o dvou aktuálních žádostech, však kabinet zatím neuvedl.

Před týdnem ve čtvrtek agentura DPA napsala, že pancéřové vozy Marder a také kolové obrněnce Fuchs by Německo mohlo dodat do Slovinska jako náhradu za tanky T-72, které by Lublaň poskytla Ukrajině. Tyto tanky podle neoficiálních informací Ukrajině už dříve poslala i Česká republika.