Pořád jde o životy. Nasazení záchranných složek je enormní, říká o záplavách v Německu česká konzulka

95 mrtvých si vyžádaly katastrofální povodně v Německu. Nejhorší situace je ve spolkových zemích Porýní-Falc a Porýní-Vestfálsko. Při povodních zemřelo také 11 lidí v Belgii a velká voda se teď žene do Nizozemska, kde kvůli tomu evakuovali 10 000 lidí. Na otázky ohledně situace v Německu odpovídá generální konzulka České republiky v Mnichově Kristýna Larischová. Mnichov 12:27 16. července 2021

Obyvatelka německé obce Schuld kouká na následky bleskových záplav, které způsobily vydatné deště | Foto: Wolfgang Rattay | Zdroj: Reuters

Můžete nám popsat situaci v Německu? Jak zvládají záchranné složky celou situaci?

Záchranářské práce nejsou zdaleka u konce, ty stále pokračují. Vy jste zmínila tu situaci, která opravdu je neutěšená. Ta bilance obětí stále roste a i stovky, přes 1300 pohřešovaných osob samozřejmě nezavdává příčinu k nějakému uklidnění.

Do řady těch oblastí je v současné době se možné dostat pouze, řekněme, na člunech se speciální technikou. Někde ani toto není možné, protože ten tok těch rozvodněných řek, dříve potoků, dneska řek, tak je prostě tak silný, že někdy ani ty čluny se nemohou dostat k těm lidem, kteří potřebují pomoci. Potom je zapotřebí nasadit techniku ze vzduchu, takže prostřednictvím záchranných vrtulníků.

Nasazení všech záchranných složek je enormní. V té oblasti, která je nejvíce zasažená, na západě Německa se to týká dvou spolkových zemí, tak je zhruba 15 000 sil. Jsou to zejména hasiči, ale také policie, příslušníci červeného kříže, Technisches Hilfswerk (Spolková agentura pro technickou pomoc) a samozřejmě také příslušníci Bundeswehru (ozbrojené síly Německa), který velice operativně poslal asi 400 příslušníků – vojákyně a vojáky, kteří pomáhají řešit situaci.

Evropská unie i některé členské země už nabídly Německu pomoc. Co v tuhle chvíli záchranáři a úřady potřebují podle vás nejvíc?

Co je samozřejmě důležité, což jsme už řekli, teď probíhá, ještě pořád, ta fáze zachraňování. To je ta urgentní fáze, kdy jde prostě o životy, o zdraví a taky o majetek. Až potom následně, a teď víte prostě Německo, federální systém, je velice propracovaný.

Jakkoliv je sporné, zda je vůbec možno se na nějakou takovou stoletou pohromu připravit, tak prostě ten systém funguje. To znamená – jak spolek, tak jednotlivé zemské vlády dávají ruku k dílu, ale také přislibují pomoc stejně tak Evropská unie a zahraniční státy. Ale to, co je nejvíc potřeba teď, je v zásadě, potom, jak proběhne tato první fáze, ohledat situaci, vyčíslit ty škody a naplánovat nějakou obnovu.

Naprosto katastrofální je stav postižené infrastruktury. Ta voda byla tak silná, že vlastně podemlela i koleje, nefunguje technika, signalizační zařízení, nefungují výhybky. Spousta nádraží byla postižena. Nefunguje mobilní síť. Ti lidé, mimochodem proto je tolik pohřešovaných, že třeba není možné se s těmi lidmi momentálně spojit. Oni nevědí, kde se ti lidé nacházejí. Třeba jsou v bezpečí, ale třeba jsou také v ohrožení, čili situace je momentálně nepřehledná.

Bude nějakou dobu trvat, než se spočítají ty škody a začne se postupně s nějakou obnovou. Na váš dotaz, co je teď nejvíce zapotřebí, teď je zřejmě zásadní, aby dobře zafungovali na místě, řekněme, řízení těch krizových zásahů a asi není na místě, aby dobrovolníci a jednotlivci bez nějakých profesionálních zkušeností se vydávali na místo a nabízeli svou pomoc. To myslím, že ty úřady ani nevítají a nevyzývají k tomu. Naopak spoustu tisíc lidí bylo potřeba z těch postižených zemí evakuovat, a pro tyto lidi třeba mohou jejich spoluobčané ze vzdálenějších oblastí nabídnout pomoc konkrétní třeba v tom, že jim poskytnou ubytování na přechodnou dobu.

Jak vypadá výhled na počasí v těch následujících dnech? Očekávají německé úřady další déšť?

Tohle je, bych řekla, alespoň částečně dobrá zpráva. Německý meteorologický úřad, meteorologická služba, předpovídá nejprve stabilizaci, potom snad pokles hladin řek, ale zároveň taky vydává varování pro část Saska. To znamená, že pro celé Německo tohle ještě zdaleka není uzavřená kapitola.

Trošku horší situace, co do předpovědi počasí, se týká Porýní-Falcka. Tam ještě dneska hrozí bouřky a také místně, lokálně, prostě silné srážky, samozřejmě doprovázené silným větrem, takže teprve během večera očekává určité rozjasňování počasí a zítra snad už lepší situace. U severního Porýní-Vestfálska už je ta situace trošku příznivější – i dnes se počítá s nějakými lokálními srážkami, zvláště na jihu země a také se silným větrem, ale ten večer už vypadá, že by měl být bez srážek a zítra by ta situace měla být klidnější.