Bylo to nevyhnutelné, čelíme extrémní hrozbě, řekl saský premiér o kontrolách na hranicích s Českem

Obnovení kontrol na hranicích s Českou republikou bylo nevyhnutelné. Prohlásil to saský premiér Michael Kretschmer, který vyjádřil velké obavy z dění v Česku poté, co parlament neprodloužil nouzový stav. Německo od půlnoci považuje Českou republiku za oblast s výskytem nebezpečných mutací koronaviru, výrazně proto omezilo již tak komplikované možnosti cestování mezi oběma zeměmi. Berlín 11:06 14. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kretschmer také s obavami reagoval na neprodloužení nouzového stavu v Česku | Foto: dam | Zdroj: Reuters

„Nic jiného nám nezbývá,“ řekl Kretschmer na okraj sobotní piety k připomínce bombardování Drážďan za druhé světové války.

Výjimku dostali hlavně zdravotníci a dopravci. Ostatní musí od neděle při cestě do Německa do karantény Číst článek

Sasko se dosud podle zemského premiéra snažilo o to, aby se k českým příhraničním oblastem přistupovalo stejným způsobem jako k těm německým. Uvedl, že pokud by některý německý region hlásil 1100 nových případů na 100 000 obyvatel za sedmidenní období, jako se děje v okresu Cheb, následovalo by jasné omezení pohybu a další uzavírky obchodů. „Pokud je to na české straně jinak, pak se také my musíme jinak chránit,“ řekl.

„Až do nynějška jsme v posledních týdnech měli společné pochopení. Zdá se ale, že v České republice je to nyní jinak,“ řekl Kretschmer. Zdůraznil, že není možné, aby na jedné straně hranice byly uzavřené školy a obchody a aby byl zásadně omezen život veřejnosti, zatímco na druhé straně začíná „večírek“. Reagoval tak na to, že parlament v Česku neprodloužil nouzový stav, který tak v neděli skončí. „Čelíme extrémní hrozbě,“ dodal.

V rozhovoru s listem Bild am Sonntag varoval, že Němci si ani přes nynější úspěšný boj s pandemií nebudou moci o Velikonocích dopřát cestu na dovolenou. „Zastávám názor, že je třeba říkat pravdu. Velikonoční dovolená letos v Německu bohužel nebude,“ řekl.

Turismus již v dubnu by podle něj zapůsobil jako jed. „Zničili bychom vše, čeho jsme od poloviny prosince dosáhli,“ uvedl. Rozvolňování proto musí být opatrné a velmi pozvolné.

Německo uzavírá od neděle hranice s Českem. Pendlerům nabídne příplatek na ubytování Číst článek

Zdržení na hranicích

To, že Německo si chce chránit stále se lepšící epidemickou situaci v zemi, dokládá i obnovení hraničních kontrol s Českem. Ty mohou podle spolkového ministra vnitra Seehofera vést ke kolonám, protože policie chce postupovat přísně.

„Pokud někdo nebude patřit k těm několika málo výjimkám, vstoupit (do Německa) moci nebude,“ řekl. „Kontroly také místy povedou k delším čekacím dobám. Spolková policie nebude dopravu pouštět jen mávnutím ruky,“ vysvětlil. Kontrolovat tak chtějí policisté každého.

Problémy na saské a ani bavorské části hranice s Českem zatím hlášeny nejsou. „Situace je nyní velmi klidná,“ uvádí pohraniční policie v bavorském Pasově. „V pracovní den, kdy se pokusí přijet pendleři, to bude zcela jistě vypadat jinak,“ dodala.

Do Německa nyní mohou z Česka s negativním testem přicestovat jen němečtí občané a lidé, kteří v zemi žijí. Po příjezdu musí do karantény. Výjimku z karantény mají pendleři v kritické infrastruktuře, především zdravotníci, a nákladní dopravci, kteří rovněž musí mít test. Rozbor potřebují i lidé, kteří chtějí Německem projet, v takovém případě ale musí tranzit podložit humanitárními důvody.