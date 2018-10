Německo do Saúdské Arábie zbraně nedodá, potvrdila Merkelová. Požaduje objasnění smrti novináře

„Za prvé odsuzujeme s co největším důrazem tento zločin,“ řekla kancléřka. „Za druhé cítíme naléhavou potřebu objasnit vše, co se stalo. Pachatelé nebyli potrestáni. Pokud jde o vývoz zbraní, nemůže se za nynějších okolností uskutečnit,“ zdůraznila Merkelová.

Dodala, že Berlín bude další kroky konzultovat se zahraničními partnery.

Proti zbrojnímu vývozu do pouštního království se už v sobotu vyslovil německý ministr zahraničí Heiko Maas.

„Dokud vyšetřování probíhá, dokud nevíme, co se tam stalo, není důvod k pozitivním rozhodnutím ohledně vývozu zbraní do Saúdské Arábie,“ řekl ministr v televizi ARD. Zpochybnil tak zářijové rozhodnutí Berlína prodat do Rijádu německý dělostřelecký systém.