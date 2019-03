Německo prodlužuje zákaz vývozu zbraní do Saúdské Arábie. Vyhlásilo ho po vraždě Chášukdžího

Německá vláda v noci na pátek oznámila, že zákaz exportu zbraní do Saúdské Arábie prodlouží o šest měsíců. Informovala o tom agentura Reuters. Podle webu Der Spiegel může být ohrožen export zbraní i těch evropských partnerů, kterým německé firmy dodávají díly. Berlín loni na podzim vývoz zbraní do Saúdské Arábie pozastavil do doby, než bude vyjasněn případ vraždy novináře Džamála Chášukdžího.

