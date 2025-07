Německo situaci kolem migrace nezvládlo, řekl kancléř Merz s odkazem na Merkelovou

Deset let po známém výroku tehdejší kancléřky Angely Merkelové lze říci, že Německo situaci kolem migrace nezvládlo. Na tradiční letní tiskové konferenci to v pátek řekl nynější německý kancléř Friedrich Merz. Reagoval tak na dotaz, který se týkal slov Merkelové z migrační krize v roce 2015. Její výrok „Wir schaffen das“ (Zvládneme to) měl tehdy obyvatele Německa uklidnit. Merzova vláda zpřísnila německou migrační a azylovou politiku. Berlín 13:54 18. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Merz byl stranickým rivalem Merkelové a dočasně kvůli neshodám s ní politiku opustil. | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

Merkelová podle Merze pronesla dnes již slavná a mnohokrát kritizovaná slova v určitém kontextu. „O deset let později dnes víme, že jsme to v této oblasti, kterou měla na mysli, zjevně nezvládli,“ řekl Merz. Migraci je podle něj třeba lépe řídit a jeho vláda se zavázala, že zpřísní migrační a azylová pravidla.

Merkelová byla od roku 2000 do roku 2018 předsedkyní Křesťanskodemokratické unie (CDU), v jejímž čele nyní stojí Merz. Vládu vedla v letech 2005 až 2021. Jednou z největších politických krizí, se kterou se musela vyrovnávat, byla krize migrační z let 2015 a 2016. Rozhodla tehdy mimo jiné o tom, že do Německa mohou přijít statisíce uprchlíků ze Sýrie. Větou „Wir schaffen das“ se obracela na veřejnost ve snaze ji uklidnit a ubezpečit, že dokáže zvládnout výzvy spojené s integrací stovek tisíc uprchlíků.

Poprvé věta zazněla podle německých médií právě na letní tiskové konferenci, na které němečtí kancléři tradičně odpovídají na dotazy novinářů. V roce 2015 se konference nicméně konala až 31. srpna. Merz v pátek odpovídal na novinářské otázky před začátkem letní pauzy.

Merz byl stranickým rivalem Merkelové a dočasně kvůli neshodám s ní politiku opustil. Po jeho návratu se krátce zdálo, že se jejich vztah zlepšil. Merkelová ale v poslední době několikrát otevřeně kritizovala politiku Merzovy vláda, především právě v otázkách migrace.

Nynější spolková vláda přístup Německa k migraci výrazně mění. Dosud vycházel do značné míry právě z rozhodnutí, které učinila Merkelová před deseti lety. Některá omezení ale zaváděly i předchozí vlády.

Už od roku 2015 kontroluje Německo svou hranici s Rakouskem. V říjnu 2023 přibyly kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem. Loni v září nařídila tehdejší ministryně vnitra Nancy Faeserová také ostrahu hranic s Francií, Lucemburskem, Belgií, Nizozemskem a Dánskem.

Na začátku letošního května nový ministr vnitra Alexander Dobrindt nařídil zpřísnit kontroly na pozemních hranicích. Umožnil, aby policisté odmítali i ty migranty, kteří chtějí v Německu požádat o azyl. Výjimkou mají být podle nařízení jen zranitelné skupiny, jako jsou děti, těhotné ženy či vážně nemocní.

Navzdory rozhodnutí správního soudu, který v jednom konkrétním případě označil režim za protiprávní, Německo v jeho uplatňování pokračuje. V pátek Merz řekl, že kontroly už „ukazují svůj účinek“.

Kromě národního řešení chce Německo ale hledat i řešení evropské. Prvním krokem k němu by měla být schůzka ministrů vnitra Německa, Francie, Polska, Dánska, Rakouska a Česka, která se koná na nejvyšší německé hoře Zugspitze. Za Česko se účastní ministr vnitra Vít Rakušan.