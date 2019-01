Smlouva Evropské unie a Turecka ohledně navracení migrantů nefunguje dobře, řekla v Řecku Merkelová

Dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem z roku 2016, která měla zarazit tok migrantů, nefunguje, jak by měla. Řekla to v pátek na závěr své dvoudenní návštěvy Řecka německá kancléřka Angela Merkelová. Kritizovala také Atény za to, že nedostatečně deportují migranty. Informovala o tom agentura Reuters. Atény 20:50 11. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU). | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

Brusel dohodu s Ankarou uzavřel ve snaze zastavit migrační tok přes Turecko a Řecko, který od roku 2015 vyústil v příchod více než milionu lidí do Evropy, většinou do Německa.

Migrant, který se do Řecka dostane z Turecka a nesplňuje podmínky udělení azylu, má být podle dohody vrácen zpět do Turecka. Za každého Syřana vráceného z řeckých ostrovů do Turecka má být jeden Syřan přesídlen do EU, napsala o dohodě agentura Reuters.

„Bohužel to nefunguje, jak by mělo,“ reagovala Merkelová na otázky studentů německé školy v Aténách. „A z toho důvodu se vyhrotila situace na řeckých ostrovech,“ dodala.

Například v táboře Moria na ostrově Lesbos nyní žije asi 5700 lidí včetně 1800 dětí, i když kapacitu má jen pro 3100 stálých obyvatel. Na 2700 lidí i v chladném počasí musí přebývat ve stanech.

„Řecký právní systém je velmi komplikovaný a posílání zpět (migrantů do Turecka) jaksi nefunguje,“ řekla německá kancléřka studentům. „Každý ví, že jakmile je člověk na řeckém ostrově, může se dostat na pevninu, a jakmile je na pevnině, může se nějak dostat do Německa, Švédska, Rakouska nebo jinam, takže tím podporujeme nelegální migraci,“ dodala.

Ve čtvrtek toto téma Merkelová probrala s řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem.

„Je také mnoho Iráčanů, Afghánců a celá řada dalších, na něž dohoda nepamatuje. To by měla Evropa vyřešit,“ uvedla Merkelová před studenty.