Konec ‚Soli‘. Německo chce zrušit solidární daň pro východní spolkové země, uleví většině plátců

Německo plánuje drasticky snížit takzvanou solidární daň pro východní spolkové státy, která byla zavedena po znovusjednocení země. Krok má ulevit až 90 procentům německých daňových poplatníků, změny by měly začít platit od roku 2021. O plánech německé vlády píše zpravodajský server Deutsche Welle. Berlín 13:28 12. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Solidární daň vznikla po znovusjednocení Německa v roce 1991. Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

O zrušení či snížení takzvané solidární daně, lidově „Soli“, se v Německu diskutuje dlouhodobě. Nyní vláda představila návrh na „nejkomplexnější snížení daní za více než deset let“, jak sama plán označuje.

Německý poslanec za Zelené navrhl vyšší daň z masa. Mohlo by to zlepšit život zvířat i snížit spotřebu Číst článek

Německý ministr financí Olaf Scholz minulý týden představil návrh zákona, na jehož základě by 90 procent daňových poplatníků nemuselo od roku 2021 solidární daň platit. Pro dalších 6,5 procenta plátců by se tato daň snížila podle výše příjmů. Plnou výši by nadále platilo pouze 3,5 procenta poplatníků.

V roce 2018 Německo na této dani vybralo přes 18,9 miliardy eur, což je v přepočtu bezmála 500 miliard korun. Podle Deutsche Welle vláda od roku 2012 vybírá na solidární dani víc, než do spolkových zemí bývalého východního Německa investuje. Poplatek je přirážkou k dani z příjmů a činí 5,5 procenta.

Solidární daň vznikla po znovusjednocení Německa v roce 1991. Finance měly státům bývalé Německé demokratické republiky pomoct pokrýt náklady na restrukturalizaci a sjednocení se Spolkovou republikou Německo. Původně šlo o dočasné opatření, v roce 1995 byla ale přirážka obnovena, dodává Deutsche Welle.

Za hranicí ústavnosti?

Na konci roku má vypršet také takzvaný pakt solidarity, který německá federální vláda uzavřela se zeměmi bývalého východního Německa v roce 2001 ve snaze zajistit jim finanční podporu a překonat jejich zaostalost za zbytkem Německa.

Rekordní úlovek hamburských celníků: ve 211 sportovních taškách našli čtyři a půl tuny kokainu Číst článek

Už v květnu prezident německého ústavního soudu Hans-Jürgen Papier uvedl, že solidární daň by měla být do té doby zrušena. S vypršením paktu by se totiž podle něj stala protiústavní.

Angela Merkelová v pátek na tiskové konferenci uvedla, že německá ekonomika se po desetiletí růstu nachází v „poněkud obtížnější fázi“, a proto se vláda pokusí domácí ekonomiku stimulovat.

„Je to pro nás popud, abychom pokračovali nejenom v pracích v oblasti výzkumu a vývoje, ale samozřejmě také stimulovali domácí ekonomiku,“ cituje kancléřku agentura Reuters. Podle Merkelové sice dojde ke snížení solidární daně, reformu daně z příjmů fyzických osob ale vláda neplánuje.