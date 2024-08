Analytik Eberle: V Německu se po pátečním útoku živě diskutuje jakým způsobem řešit otázku bezpečnosti

V pátek útočník v Solingenu napadl nožem několik lidí. Tři zemřeli, osm dalších je zraněných. K činu se přiznal 26letý Syřan. Vyšetřující soudce už na něj vydal zatykač kvůli podezření z členství v teroristické organizaci Islámský stát. Muž přišel do Německa koncem roku 2022 a požádal tam o azyl. „Je to vyhrocení už celkově napjaté situace,“ komentuje pro Český rozhlas Plus Jakub Eberle, seniorní výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů. Rozhovor Praha 14:38 26. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Seniorní výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů Jakub Eberle. | Zdroj: Reuters

Jak na páteční útok nožem v Solingenu reagují politici a německá společnost, když se potvrdilo, že útočníkem je Syřan a navíc neúspěšný žadatel o azyl?

Lidé jsou ve velkém šoku. Případ ovšem není ojedinělý. Musíme si uvědomit, že v Německu podobných útoků v posledních letech proběhlo už několik. Je to vyhrocení už celkově napjaté situace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s výzkumníkem Ústavu mezinárodních vztahů Jakubem Eberlem

V Německu se živě diskutuje jakým způsobem řešit otázku bezpečnosti. To znamená, jak řešit, že někdo chce zaútočit třeba na někoho na náměstí. A jak řešit s tím spojené problémy. Řeší se například jak z Německa dostat pryč lidi, kteří požádali o azyl a nedostali ho. To se ovšem netýká pátečního případu. Pachatel měl být přesunut do Bulharska, kde měla být jeho žádost vyřizována.

Analytik Jakub Eberle. | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová minulý týden slíbila tvrdý postup proti islamismu a antisemitismu. Jaká bezpečnostní opatření byla přijata, že se nepodařilo zabránit pátečnímu útoku?

To není otázka minulého týdne. Nancy Faeser je ve svých krocích konzistentní. Snaží se prezentovat jako někdo, kdo vůči islamismu nastavuje tvrdou linii. Třeba minulý měsíc proběhla razie a bylo zakázáno islámské centrum v Hamburgu. Přitvrzuje se s monitoringem a pravděpodobně se chystají další podobné akce.

Jakub Eberle seniorní výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů

vystudoval mezinárodní vztahy na University of Warwick (Ph.D.), University of St. Andrews (MLitt.) a Univerzitě Karlově (Bc.)

nyní přednáší na Vysoké škole ekonomické

zabývá se teorií mezinárodních vztahů, českou a německou zahraniční politikou, politikou střední Evropy a kritickými přístupy k hybridní válce

člen programové rady Nadace Forum 2000 a výkonné rady International Association for the Study of German Politics zdroj: Ústav mezinárodních vztahů Praha



Ministryně chystá i balíky jiných opatření. Vznikl návrh regulace nošení nožů na veřejnosti, podle něhož by byl do některých míst vstup s nožem zcela zakázaný. Regulovala by se i jeho velikost. Nyní můžete mít v Německu na veřejnosti až 12centimetrový nůž.

V otázce zamítnutých žádostí o azyl se Nancy Faeser zasazuje o to, aby byli neúspěšní žadatelé odsouváni i do Afganistanu a do Sýrie. Nicméně to s sebou přináší spoustu komplikací, protože Německo neuznává jak vládu Talibanu v Afganistanu, tak nemá styky s vládou Bashara Asada v Sýrii.

Je řešením zakázat nože s čepelí delší než šest centimetrů?

To já nevím. Nejsem kriminalista. Nicméně opatření mají dva dopady. Zabránit obdobným útokům asi nedokážeme. Dokážeme ale asi limitovat jejich dopady. Kdyby měl útočník střelnou zbraň, s největší pravděpodobností by zabil více lidí nebo by jim dokázal více ublížit.

Druhá věc je, že vláda jasně dává společnosti signál, že problém řeší. Ovšem představa, že zabráníme tomu, aby se v budoucnu už žádný útok neopakoval, reálná není.

Jaký dopad může mít současná bezpečnostní situace v Německu na výsledky voleb? Nejbližší se konají už tuto neděli 1. září v Sasku a Durynsku.

Už před pátečním útokem byla otázka azylu a migrace, která se samozřejmě vynořuje kvůli původu útočníka, jedním z největších témat. Z toho dlouhodobě profituje krajně pravicová AFD. V tuto chvíli mnohem tvrdší rétoriku přijímají i všechny mainstreamové strany. V neděli se třeba na celostátní úrovni velmi tvrdě vyjádřil předseda opoziční CDU Friedrich Merz.

Myslím si, že otázka azylu a migrace je téma, které teď v příštích dnech a týdnech opanuje politickou diskuzi a že to bude téma, které bude v politické debatě velmi vidět celý rok, který nám zbývá do velkých spolkových voleb.

Celý rozhovor s Jakubem Eberlem, seniorním výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů, si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.