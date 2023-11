Strojvedoucí v Německu stávkují. Vyjede jen pětina rychlíků, v regionech se čekají rozsáhlé výpadky

Strojvedoucí v Německu sdružení v odborech ve středu pozdě večer vstoupili do dvacetihodinové výstražné stávky za vyšší mzdy. Německá železniční společnost Deutsche Bahn uvedla, že se podaří vypravit méně než 20 procent rychlovlaků ICE a dálkových spojů. S problémy až do čtvrtečního večera musí počítat i čeští cestující, protože vlaky z Prahy do Berlína budou končit v Drážďanech, odkud také budou do české metropole vyjíždět.

