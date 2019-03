Němečtí radikálové bojující za Islámský stát přijdou o občanství, dohodli se ministři

Části německých džihádistů, kteří se zapojí do bojů za teroristickou organizaci, bude spolková republika odebírat občanství. Počítá s tím dohoda německého ministra vnitra Horsta Seehofera (CSU) a ministryně spravedlnosti Katariny Barleyové (SPD), o níž informují list Süddeutsche Zeitung a rozhlasové a televizní stanice NDR a WDR. Berlín 10:36 4. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německého občanství budou moci být zbaveni plnoletí radikálové, kteří se zapojí do bojů na straně teroristické organizace. (ilustrační foto) | Foto: Voice of America, Wikimedia Commons, public domain

O tom, jak nakládat s radikály, kteří v posledních letech odešli do Iráku nebo Sýrie bojovat za takzvaný Islámský stát, se v Německu začalo ve zvýšené míře diskutovat s blížícím se očekávaným koncem IS a také po výzvě amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby si evropské země vzaly zpět bojovníky této organizace z řad svých občanů.

Lituji, že jsem mluvila s médii, tvrdí mladá Britka, která se přidala k Islámskému státu Číst článek

Nynější kompromis dvojice ministrů, který podle kritiků přichází příliš pozdě, se sice nebude vztahovat na již vězněné extremisty, ale měl by usnadnit řešení podobných případů do budoucna. Německého občanství podle něj budou moci být zbaveni plnoletí radikálové, kteří se zapojí do bojů na straně teroristické organizace. Podmínkou je také to, že budou mít vedle německého i nejméně jedno další občanství. Lidi, kteří mají jen to německé, není podle zdejších právníků možné občanství zbavit.

O odebrání německého občanství mají do budoucna v takových případech rozhodovat ministerstva vnitra jednotlivých spolkových zemí, nikoliv soudy.

Už od roku 1999 počítají zdejší zákony se ztrátou německého občanství v případě lidí, kteří vstoupí do služeb cizí armády. Podmínkou je i zde to, že dotyčná osoba má vedle německého ještě nejméně jedno další občanství.